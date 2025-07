Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, publicó fotos de la primera tortilla que cocinó en su vida: cómo quedó

Daniela Christiansson, la modelo sueca y esposa de Maxi López, disfruta de su tercer mes de embarazo y la crianza de Elle, la hija de 2 años que ambos ya tienen en común. Y quizás producto de algún antojo, decidió poner manos a la obra y cocinar. En una demostración de habilidades culinarias, decidió publicar el resultado de la primera tortilla que hizo en su vida, que publicó dentro de la sartén como “my first tortilla” y el emoji mostrando los dientes que significa escepticismo, tensión o nerviosismo.

Luego la fotografió una vez que la volcó en un plato, y por último, cortada en una porción. Aunque un purista de la tortilla la podría calificar como demasiado finita y poco jugosa, ella se jactó de haber completado con éxito su tarea: “Omg it is actually very good” (“Oh, mi Dios, está realmente muy buena”), con un emoji de enamorada y un hashtag indicando “family approved” (“aprobada por la familia”).

Al parecer, el entusiasmo y los supuestos aplausos recibidos la impulsó a continuar cocinando. Y el siguiente plato que mostró fue una parmigiana (o berenjenas a la pizza), que también, según contó en la imagen que reprodujo en sus historias, fue la primera que hizo en su vida. También aquí utilizó un emoji de nerviosismo. Aunque en la fotografía aparecía un poco pasada de fuego, su propia evaluación fue positiva: “Good as well” (“Buena también”) y unas manos de alabanza.

La parmigiana (o berenjenas a la pizza) que cocinó Christiansson para su familia

Por supuesto, teniendo en cuenta que Wanda Nara, anterior esposa de Maxi López, ya fue confirmada como la próxima conductora del próximo Masterchef y comenzó a barajarse la danza de nombres, no sería extraño que Christiansson pudiera recibir una oferta para formar parte del plantel de famosos que competirá por el delantal dorado en el ciclo de Telefe.

Durante estas 16 semanas de embarazo, Daniela Christiansson mostró desde sus redes cómo vive este momento y relató los altibajos de la gestación. Admitió que al comienzo las cosas se pusieron cuesta arriba y, usando sus propias palabras, contó: “El primer trimestre no fue nada fácil. Estaba agotada, con náuseas, y con una nena de 2 años, no tenía el tiempo ni la energía para conectarme conmigo misma”. Aunque trató de mantenerse activa —“claramente la vida con una toddler (Nota: con ese término se refiere a la niña de 2 años) se vive suficientemente activa”, apuntó—, muchas veces le faltó energía incluso para hacer ejercicio.

Con la llegada de la semana 16, celebró los pequeños cambios positivos: “Hoy cumplí 16 semanas de embarazo. Y por primera vez en mucho tiempo… siento que la energía me vuelve de a poquito”. Esa mejora la animó a retomar algunos hábitos de autocuidado. Aprovechando la siesta de su hija, se regaló un espacio para sí: “Hoy, durante la siesta de Elle, me tomé este tiempo: 20 min de ejercicio prenatal, 5 min de ejercicios de Kegel, 5 min de meditación. Un momento para respirar, moverme y reenfocarme.” Resaltó la importancia de defender ese tiempo personal y adaptarse a los cambios: “Ahora que las vacaciones pasaron y mi familia se fue, me prometo guardar estos momentos preciados cada día, para mí. Un poco de deporte, comida saludable (aunque los gustos cambian), meditación diaria para conectar con las emociones, respirar, renovar la motivación. No es tan constante como quisiera, pero no importa, ¡así es la vida!”.

Daniela Christiansson en su tercer mes de embarazo

En cuanto a la alimentación, Christiansson compartió fotos y detalles de otros platos simples y variados que eligió durante el primer trimestre. Entre sus comidas, figuraron opciones como vegetales asados con arroz y hummus, pasta al pesto con albahaca, milanesa con puré, pizza de champiñones, pan casero, ensalada de tomate y huevo, además de tostadas con jugo y café. Demostró que, entre lo que le permitía su cuerpo y el deseo de comer sano, trató de adaptarse sin presionarse demasiado.

La modelo también puso el acento en cómo el deporte y la meditación le ayudan en esta etapa: “El deporte me ayuda a desconectarme y uso la meditación para relajar el cuerpo. Y si llega la motivación, bienvenido sea. Si no, también. El deseo transmutará en éxito y alegría.”

En otra publicación, Daniela mostró una foto junto a su hija, las dos dormidas en un sillón, y relató: “Esta fue una parte de mi primer trimestre —he estado muy cansada y con náuseas— pero solo podía descansar durante las siestas de Elle“. Esto le permitió disfrutar de pequeños instantes juntas, que tomaron un valor especial para ella en medio de tanto cansancio. En otra ocasión, contó: “Hoy me siento agitada y las dos terminamos quedándonos dormidas juntas en el sofá después del almuerzo”. Cerró su mensaje con una palabra: “Bendecidas”, reflejando la gratitud que siente a pesar de las dificultades propias del embarazo.