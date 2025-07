Las postales de L-Gante desde Europa: una cupé Lamborghini y su acercamiento con Wanda Nara

L-Gante se encuentra en Europa en el marco de una serie de conciertos y compromisos laborales que marcan una nueva etapa internacional en su carrera. Desde su llegada, el cantante compartió imágenes en redes sociales que reflejan tanto su actividad profesional como momentos personales y de ocio en diferentes escenarios del continente.

En una de las primeras fotos, L-Gante aparece de espaldas, sin remera, con una gorra negra de la marca Supreme y una gruesa cadena dorada. Sus tatuajes cubren gran parte de la espalda y cuello. Otra imagen muestra la misma escena desde un ángulo diferente. El paisaje se repite: mar azul, palmeras y cielo despejado. El foco de la foto recae en los tatuajes de L-Gante y su look característico, reafirmando la identidad visual que construye en sus redes.

En una secuencia distinta, el cantante se traslada a lo que parece un depósito logístico. El ambiente está formado por estanterías, cajas apiladas y tarimas de madera sobre un piso de ajedrez blanco y negro. El carro amarillo para transportar mercadería completa la escena, que aporta una faceta menos conocida de su día a día en el exterior.

Elián se mostró rodeado de lujo

El cantante viajó por cuestiones de trabajo

L-Gante mostró el Lamborghini que alquiló

El mundo de los autos deportivos también forma parte de esta serie. En una de las fotos, se destaca la parte trasera de un Lamborghini naranja, centrando la atención en el logo de la marca y la carrocería. En otra imagen, Valenzuela aparece asomando parte del torso tatuado junto al mismo auto, con el reflejo de las nubes en el vidrio del motor.

Los momentos de recreación también toman protagonismo. En dos imágenes, el cantante de cumbia 420 posa junto a una piscina artificial con cascada de piedra. En una de ellas, está sobre una pasarela de madera, vestido con un conjunto oscuro y zapatillas blancas, mirando hacia abajo y tomando su cadena dorada. En la siguiente, permanece cerca de la piscina, de pie sobre un conjunto de rocas, ajustando su ropa o accesorios, siempre con el agua de fondo.

Las publicaciones de L-Gante no pasaron inadvertidas. Entre los comentarios del posteo destacó el de Wanda Nara, quien escribió: “Que ninguno se iba a soltar de la mano Fueron má’ de cien vece’ que ‘no’ elegimo’¿Y ahora dónde quedaron esos te amo? Capibara“. Elián le dio “me gusta” al comentario de Wanda, un gesto que acentuó la atención sobre la relación entre ambos y sumó un foco extra al contenido de su paso por Europa.

El comentario que le dejó Wanda a L-Gante (Foto: Instagram)

Esta interacción llega luego de que en su canal de difusión la mediática confesara que recibió un llamado telefónico a las 4 de la mañana por parte de un hombre misterioso. En uno de sus últimos mensajes, la conductora reveló que había recibido un llamado en plena madrugada, en medio de su estadía en la nieve. “Ayer alguien que tomó de más me llamó de madrugada. ¿Un ‘te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, escribió en su canal, dejando abierta una incógnita que desató especulaciones entre sus seguidores.

La situación no terminó ahí. Luego, la conductora grabó un audio en el que relató el detrás de escena del llamado y reflexionó sobre su impacto: “Me estoy terminando de preparar para el último día de esquí. Y me quedé pensando esto porque me acordé de que dormí re mal. Recibí dos llamadas. La tercera la respondí porque me desperté y me quedé pensando: esto no sé si vale lo mismo”.

El mensaje no tardó en generar una ola de especulaciones en redes sociales. La teoría más fuerte apuntó directamente a Icardi, quien se encuentra en Turquía retomando su actividad con el Galatasaray tras la temporada europea. “Es obvio que Mauro la llama”; “Llega a ser Mauro y me desmayo”; “A una reina como ella es difícil de superar”; “No lo quemes Wanda”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, convencidos de que el delantero sería el autor del “te amo” nocturno.

Pero no fue la única conjetura. Otros usuarios aseguraron que podría tratarse de Elián, con quien la empresaria tuvo un romance el año pasado. “Seguro fue Elián”; “¿Se imaginan que vuelve con L-Gante?”; “Volvé con L-Gante, por favor”; “El último romántico entró en acción”, escribieron algunos seguidores, rescatando el perfil sentimental del cantante en otras etapas de su vínculo con la empresaria.