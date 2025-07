La producción sensual de Wanda Nara en la nieve: su llamativo look y el ida y vuelta con L-Gante

Wanda se animó a posar en las bajas temperaturas (Instagram)

Wanda Nara decidió alejarse un poco de la polémica que la rodea, armó las valijas suyas y de sus cinco hijos y partió, en avión privado, a Villa La Angostura para disfrutar de la nieve. Aprovechando los paisajes de la ciudad patagónica para hacer varias sesiones de fotos que deslumbraron a sus seguidores.

En la primera parte de la producción, Wanda posó en una ladera de Cerro Bayo con un enterizo ajustado gris claro y botas blancas de nieve, sin abrigo. El conjunto dejó a la vista su figura y combinó con la estética minimalista elegida para la ocasión. Complementó el look con lentes de sol, mientras posaba frente a las montañas y el lago de fondo. Las imágenes muestran distintas posturas, desde primeros planos hasta tomas de perfil, acentuando tanto el entorno natural como su estilo personal.

En otras imágenes, sumó un abrigo de piel sintética en tono camel y una cartera tejida clara, que como no podía ser de otra manera, está decorada con un Labubu. La elección del abrigo aportó un contraste visual con la nieve y el paisaje, reforzando la impronta de moda invernal en la producción. Wanda se mostró caminando por la pendiente, observando el paisaje y sonriendo, con detalles que remarcan el clima distendido y lujoso de la sesión.

La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar; las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando comentarios sobre la audacia de los looks y la elección del entorno para la sesión. De esta manera, Wanda volvió a combinar moda, turismo y exposición mediática, consolidando su estilo característico incluso en escenarios naturales.

Entre los comentarios hubo uno que se destacó por sobre el resto y reavivo las especulaciones de una nueva etapa en su vida amorosa. L-Gante, desde Europa, no tardó en hacer notar su presencia. En una de las fotos que subió la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) está luciendo una gruesa cadena dorada, el único accesorio que eligió para este día de frío.

Al parecer, este collar sería de nada más ni nada menos que de L-Gante. “¿Qué me sale recuperar mi cadena“, escribió el cantante de RKT y la respuesta de Nara no tardó en llegar y fue filosa: ”¿Es la cadena lo que querés recuperar? Capibara“. Esta interacción llega luego de que en su canal de difusión confesara que recibió un llamado telefónico a las 4 de la mañana por parte de un hombre misterioso.

En uno de sus últimos mensajes, la conductora reveló que había recibido un llamado en plena madrugada, en medio de su estadía en la nieve. “Ayer alguien que tomó de más me llamó de madrugada. ¿Un ‘te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, escribió en su canal, dejando abierta una incógnita que desató especulaciones entre sus seguidores.

La situación no terminó ahí. Luego, la conductora grabó un audio en el que relató el detrás de escena del llamado y reflexionó sobre su impacto: “Me estoy terminando de preparar para el último día de esquí. Y me quedé pensando esto porque me acordé de que dormí re mal. Recibí dos llamadas. La tercera la respondí porque me desperté y me quedé pensando: esto no sé si vale lo mismo”.

El mensaje no tardó en generar una ola de especulaciones en redes sociales. La teoría más fuerte apuntó directamente a Icardi, quien se encuentra en Turquía retomando su actividad con el Galatasaray tras la temporada europea. “Es obvio que Mauro la llama”; “Llega a ser Mauro y me desmayo”; “A una reina como ella es difícil de superar”; “No lo quemes Wanda”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, convencidos de que el delantero sería el autor del “te amo” nocturno.

Pero no fue la única conjetura. Otros usuarios aseguraron que podría tratarse de Elián, con quien la empresaria tuvo un romance el año pasado. “Seguro fue Elián”; “¿Se imaginan que vuelve con L-Gante?”; “Volvé con L-Gante, por favor”; “El último romántico entró en acción”, escribieron algunos seguidores, rescatando el perfil sentimental del cantante en otras etapas de su vínculo con la empresaria.