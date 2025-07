La Joaqui relató cómo se lesionó en Milán y su desesperado pedido a los médicos italianos: “¡Medicina, per favore!"

La Joaqui contó cómo se lesionó durante su show en Milán

La Joaqui contó la odisea que vivió en su show en Milán, donde se lesionó, durante una entrevista en Rumis, el segmento del canal de streaming La Casa. Allí, entre risas y anécdotas, relató todo lo que vivió desde que aterrizó en Italia hasta el momento en que terminó lesionada. El momento de mayor humor fue cuando recordó el pedido que le hizo a los médicos en un italiano con una pronunciación completamente forzada: “Medichina, per favore, Medichina (SIC)”. Lejos de la creencia de que la lesión fue por bailar, la cantante aclaró con lujo de detalles lo que realmente pasó esa noche.

“La gente cree que me disloqué la clavícula bailando”, dijo, pero la realidad fue mucho más caótica. Arrancó contando que venía “de otro show en Orlando, directo a Italia”. El viaje ya había empezado patas para arriba: “Se había perdido el vuelo. Estuvimos 15 horas en el aeropuerto. Fue tipo... Viste esos viajes de película, que decís no le puede pasar eso a una persona en el mismo día. Bueno, nos pasó todo”.

No fue sólo la lesión en el cuello. En el relato se mezclan golpes y anécdotas insólitas: “Me caí, me rompí la mitad del diente, me lo pegó la gotita, ya me lo arreglé. Ya fui al dentista”. En medio del caos, La Joaqui subrayó una particularidad física: “Yo soy hiper laxa, que eso quiere decir que puedo poner la pata atrás de la cabeza. Puedo tocarme la cabeza”. Y lo demostró en vivo, tocándose la cabeza con la punta de sus botas.

La Joaqui relató cómo se produjo su lesión en el show de Milán: "Me golpeé con un tubo"

La secuencia que terminó mal durante el concierto sobrevino por exigirse más de la cuenta en el escenario: “Yo a veces me estiro más de lo que da mi cuerpo y no me gusta que en los backs del show está todo lleno de tubos”, dijo en referencia a los caños que sostienen la estructura del escenario. “Como que me golpeé con un tubo y tironee y me paré y dije ahí ‘no, algo me está doliendo mucho’”. La situación estaba difícil, pero la decisión fue aguantar: “Quedan 40 minutos de show y dije voy a hacer yo hasta el final y bueno, y nada, y que sea lo que Dios quiera”.

Aunque en ese momento decidió seguir con el espectáculo, el malestar no tardó en hacerse notar. “Me forcé el trapecio, se me veía acá como salido, acá el trapecio para afuera, el hombro estaba así”, explicó sobre la inusual posición en la que quedó esa parte de su cuerpo tras el accidente.

Cuando por fin pudo relajarse tras el show, el dolor se mezcló con emociones: “Cuando terminó el show me puse a llorar. Le pedía perdón a Jesucristo por todos mis pecados”. El diagnóstico fue claro: dislocación de la clavícula, una situación dolorosa y visible a simple vista por cómo se le sobresalía la zona afectada.

Durante una semana, La Joaqui debió usar un cuello ortopédico

Ante la gravedad, la cantante fue asistida por un equipo médico apenas bajó del escenario. “Me lo acomodaron, me pusieron el cuello ortopédico, la manguita y fueron siete días así.” La Joaqui detalló que incluso tuvo que inyectarse calmantes para poder soportar el dolor y afrontar los compromisos de la gira europea, haciendo hincapié en su remordimiento por la separación de sus hijas y el deseo de no defraudarlas manteniéndose inactiva. Así, la lesión puso a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza emocional en medio de la exigente agenda artística.

La recuperación la enfrentó con humor y mucha energía. Aún usando el collar ortopédico que le colocaron después de acomodarle el hombro y el trapecio, Lució su bata hospitalaria en una foto sonriente y bromeó: “¿Le pongo brillitos al cuellito, qué dicen?”, en referencia a cómo tenía que adaptar su look a la inesperada situación.