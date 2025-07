Yanina Latorre contó cómo se encuentra de ánimo Nico Vázquez a una semana de su separación

Yanina Latorre contó cómo se encuentra Nico Vázquez a días de su separación con Gimena Accardi

Entre apariciones en televisión, posteos y vacaciones, Nico Vázquez y Gimena Accardi buscan la forma de continuar con sus vidas luego de su ruptura. Cada uno a su forma, ya sea a través de unas vacaciones o en medio del escenario, intentan superar el dolor luego de poner punto final a un vínculo de 18 años. En ese marco, quien dio nuevos detalles fue Yanina Latorre. La conductora contó el estado en el que se encuentra el actor y, a su parecer, quién fue el responsable del abrupto final.

“Anoche volví a hablar con él por teléfono, está mucho más flaco, está muy caído, está en el departamento, está como puede, laburando. No tengo información precisa porque no me quise meter más de la cuenta. Aparte mejor no saberlo, porque un día te tentás, lo contás, y cuando alguien me llama y me pide “no digas esto”, queda ahí”, comenzó diciendo la conductora al frente de Yanina1079 en el Observador.

Yanina Latorre contó cómo es el estado de Nico Vázquez a x días de su separación de Gimena Accardi: "Está muy caído"

En la charla, la figura de la televisión también se animó a analizar la situación y a apuntar al responsable de la ruptura de la pareja: “Y yo, por todas las conversaciones que vengo teniendo, tengo la sensación de que fue ella. Me dio vuelta toda la tortilla del primer día. Creo que esos dos videitos eran sarasa de gente mal intencionada, en las charlas que tuve me dio esa sensación. Y por eso ella dice: “Es un hasta luego, un hasta pronto””.

En ese sentido, Latorre se refirió a su charla con Vázquez y a la señales que indicarían que Accardi fue la que decidió la ruptura: “Yo creo que ella es la que estaba necesitando un aire, porque él varias veces me repite ‘está conmigo desde que tiene 22 años’, como que era muy chica. Y él tenía 28 cuando se conocieron, que quieras o no, seis años más es un tiempito. Las pasaron todas, fuertes, se bancó mucho. Yo creo que ella lo ama, se quieren, es su familia, porque son muy unidos, pero tengo toda la sensación de que fue ella. No sé si por un desliz o no, no tengo esa data, pero es ella la que quería volar un poco y debe sentir culpa”.

Las fotos de Gimena Accardi en las playas de España luego de su separación de Nico Vázquez: bikini, palmeras y relax (Instagram)

En línea con el análisis de Latorre, los protagonistas de esta historia volvieron a mostrarse públicamente. Fiel a su estilo, Nicolás hizo una aparición en el programa de Guido Kaczka. Vázquez fue uno de los invitados especiales, quien fue recibido con emoción por el conductor en Buenas Noches Familia. El artista vestía informalmente: musculosa blanca, actitud relajada y una disposición palpable a entregarse al juego y al público. Participó con entusiasmo de “La puerta de la piña”, uno de los juegos del programa que ya comenzaba a delinear su perfil familiar y distendido.

Mientras la emoción todavía flotaba en el aire, llegó el instante íntimo de la despedida. Guido agradeció, sin rodeos, la presencia de su amigo. Lo hizo sabiendo que el actor no está pasando días sencillos. “Nico, ¿sabés que yo te quería mucho? Pero me doy cuenta de que cada vez te quiero más”, lanzó, mirándolo a los ojos. “Yo también te quiero, sabés lo que te quiero y por eso estoy acá”, devolvió el invitado especial, que terminó por sellar la declaración con un abrazo prolongado y una sonrisa difícil de olvidar.

Por su parte, Accardi decidió alejarse de la tensión mediática y optó por irse de vacaciones a España. Así las cosas, la joven mostró cómo vive sus días de relax en Madrid. Bajo un cielo celeste, la actriz disfrutó de un día soleado y de las altas temperaturas que invaden el viejo continente. En ese marco, Gimena compartió ante sus más de cuatro millones de seguidores el detrás de escena de su día. Para eso, la artista optó por publicar un layout dividido en cuatro imágenes. En la primera foto mostró una palmera, la calma del mar y el hermoso día.

En la segunda, Accardi compartió una foto suya en la playa. Mientras observaba el paisaje, sentada sobre una manta en la arena, la joven lucía un sombrero que la protegía del sol, lentes oscuros y una bikini beige con líneas negras. En otra de las imágenes mostró que también disfrutó de la lectura. En este caso, la obra que estaba disfrutando era Ella y su gato, novela de Makoto Shinkai y Naruki Nagakawa.