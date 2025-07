La llamativa reacción de la China Suárez a las fuertes declaraciones de Wanda Nara

La China Suárez y Wanda Nara volvieron a enfrentarse en redes (Foto: Instagram)

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi son los protagonistas del escándalo del año a causa de la batalla legal y mediática que están llevando a delante y que no deja de sumar capítulos. En las últimas horas, Wanda tuvo una tarde de furia en sus redes sociales, aseguró que Suárez tiene un plan macabro para seguir con su relación con Icardi.

El descargo de Nara no tardó en cruzar el océano y llegar a la ciudad de Estambul, donde se encuentran instalados Mauro y la China. Sin señalarla directamente, la actriz de Casi Ángeles reaccionó a los dichos de la conductora de Bake Off Famosos.

Eugenia subió una selfie, sin filtro, sentada en una silla de mimbre y con cara de seriedad. Tan solo agregó un emoji de corazón de color rosa. Según las redes, esta foto fue tomada en la casa del delantero del Galatasaray en Turquía, a la cual ya piensa como su propio hogar, teniendo en cuenta la canción que eligió para musicalizar la historia.

Horas antes de esta postal, subió un video pasando por el estadio del Galatasaray. La China está por volver al país para reencontrarse con sus tres hijos, quienes no viajaron con ella porque Benjamín Vicuña le revocó el permiso de viaje al exterior de sus dos menores, mientras que Rufina estaba en su ciclo escolar. Uno de los objetivos de esta vuelta al país es el cumpleaños de Rufina, su hija mayor y fruto de su relación con Nicolás Cabré.

La reacción de Suárez a los dichos de Wanda (Foto: Instagram)

Wanda no fue la única que tuvo una tarde llena de enojo, sino que días atrás, la propia actriz de El Hilo Rojo se despachó contra aquellos seguidores que la atacaron por su relación, su cuerpo o por dejar a sus hijos y viajar a un océano de distancia.

Durante el fin de semana subió dos fotos en su feed donde se la pudo ver recién salida de la piscina, con un traje de baño de dos piezas con estampado de animal print de leopardo. En el pie de foto tan solo usó dos emojis: el de un corazón rojo y el del fuego. Rápidamente, se llenó de “me gusta” y de comentarios, que variaron entre el apoyo y el enojo por todo el escándalo que la rodea.

Como sucedió la última vez que estuvo en Turquía, decidió responder algunos de los comentarios que le dejaron y descargo todo el peso de su enojo. Sin embargo, antes de arrancar con su enfrentamiento con los internautas, Icardi le dejó su declaración: “Mi amor”, fue todo lo que escribió. La que también recibió respuesta fue Ivana Icardi, su flamante cuñada y a quien todavía no tuvo la oportunidad de conocer. “Hermosa, buena y talentosa”, puso la exparticipante de Gran Hermano y la actriz no tardó en responder: “Hermosa”.

La China e Icardi pasaron su día libre en un yate (Foto: Instagram)

Luego de esto comenzaron las contestaciones a seguidores, en su gran mayoría aleatorios. Uno de los internautas destacó que en las fotos, que son posadas, siempre sale con gesto serio. “Tu cara no refleja felicidad” y la contestación tardó en llegar: “Es verdad. En las fotos pongo cara de orto”.

“Ella jura que devoró”, fue la crítica que dejó una seguidora y Suárez salió al ataque: “Igual que vos con tu foto de perfil”. Se dijo que una de las razones por las que viajó era para tener una reunión de trabajo y en dos ocasiones cruzó a sus seguidores por este tema, una con ironía y la otra con un poco más de calma. “Seguí esperando, no estás invitada Sabri” y “Ya la tuve, no te imaginás lo bien que me fue”, fueron las dos respuestas que dio sobre el tema de la entrevista de trabajo.

Como siempre, las críticas a su cuerpo no tardaron en aparecer, asegurando que tiene que hacer más ejercicio porque no tiene los músculos tonificados y, lejos de sentirse afectada por eso, redobló la apuesta: “¿Sos personal trainer? Es verdad, soy flácida, pero estoy buena igual“.