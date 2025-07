El video retro de Nicolás Occhiato imitando a Marcelo Tinelli: “Es flashero”

El video retro de Nicolás Occhiato imitando a Marcelo Tinelli (Video: Luzu TV)

Marcelo Tinelli a lo largo de los años se convirtió en uno de los conductores más importantes del país, razón por la cual muchos jóvenes crecieron mirando sus programas. Uno de ellos fue Nicolás Occhiato, quien hoy en día se encuentra al frente de su propio programa de streaming y a cargo de la conducción de La Voz Argentina.

En el programa del miércoles por la mañana de Nadie Dice Nada (Luzu TV) recordaron las cosas que hacían durante la pandemia para pasar el tiempo, sin embargo, Occhiato fue un poco más allá y decidió abrir la puerta a su adolescencia, cuando tenía tan solo 17 años y estaba en plena secundaria.

“Tengo uno, pero acá me subo más a la del colegio que a la de la pandemia. Yo imitando a Tinelli en la secundaria”, fue la introducción que hizo Nicolás antes de poner a pleno el video. Antes de pasar en vivo el video, hizo una introducción contando lo que recordaba de ese momento de su vida.

“17 años chicos. Ellos dos son los que me van a presentar a mí, el micrófono con papel. Esto fue en una hora libre”, recordó Nico y siguió: “Esto es flashero porque yo acá no decía ‘Quiero ser conductor’ ni nada de eso, estaba al pedo, lo imitaba porque creo que había alguien que lo estaba imitando en ese momento a Tinelli, no sé si era Bossi o quien, entonces yo imitaba a quien imitaba, pero ni en pedo acá yo me quería dedicar a esto, yo jugaba al futbol, nada que ver”.

Nicolás imitando a Tinelli (Foto: Captura de video)

Este corto se lo envió una compañera de colegio años después y el presentador de La Voz confesó que no tenía recuerdos de haberlo grabado. Los primeros segundos son de sus dos amigos en primer plano, hasta que finalmente aparece de entre sus compañeros de clase con el uniforme puesto, el pelo largo y con un flequillo floger, al ritmo de la clásica canción del programa de Tinelli

“Nooo”; “Me da mucha ternura”; “Me muero amigo”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron en vivo Martín Garabal, Momi Giardina y Santiago Talledo al ver los primeros segundos del corto. A lo largo de todo el clip fue entrevistando al resto de la clase, sin poder contener la risa ante toda la situación.

Por qué Nico Occhiato y el jurado de La Voz Argentina usan la misma ropa en todos los programas

En cada emisión de La Voz Argentina 2025, hay un detalle que no pasa desapercibido para los fanáticos más atentos y para los desprevenidos también: el vestuario del jurado permanece idéntico, noche tras noche, canción tras canción. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y los integrantes de Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, aparecen con los mismos looks durante toda la etapa de audiciones a ciegas, sin importar qué día sea el que sale al aire. La curiosidad sobre esta elección creció con fuerza en las redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron por qué los artistas no varían su ropa entre un programa y otro.

La respuesta está lejos de cualquier capricho de estilo o decisión personal. La clave está en el detrás de escena del reality que emite Telefe, donde la edición y el montaje son tan importantes como la música y las emociones que se viven en el escenario. Las grabaciones de las audiciones a ciegas no ocurren en una sola jornada, sino que se filman durante varios días que reúnen cientos de presentaciones. Sin embargo, el orden en que esos momentos aparecen en la pantalla no siempre respeta la cronología de la grabación. La producción reordena las actuaciones según lo que consideran que hará más entretenido cada capítulo. Por eso, para evitar confusiones visuales, el jurado debe presentarse vestido siempre igual.