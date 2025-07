El Polaco reaccionó después de que Barby Franco recordó sus mentiras con la China Suárez: “Eso es feo”

El Polaco reaccionó cuando Barby Franco recordó sus mentiras con la China Suárez (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

En octubre del 2022 El Polaco lanzó junto a la China Suárez “Ya no quiero verte”, una canción con la que ella buscaba consolidar su carrera musical, y desde el principio la explosiva dupla generó suspicacias con dos figuras acostumbradas a los conflictos amorosos. Barby Silenzi, separada del músico, recordó una mentira que él le dio para verse con la actriz.

“Él grabó un tema con la China y por un tiempo todo el Instagram de él era de la China y él haciendo el videíto. Ahí no le podía decir nada, pero me acuerdo de un día que yo estaba en la pileta con las nenas y él me dijo ‘ay, me tengo que ir acá a la discográfica Sony, voy un toque y vuelvo’”, recordó la bailarina en el ciclo de streaming Ya fue todo.

“Subió a su departamento, bajó y estaba todo cambiado, perfumado. ‘¿Así va a Sony?’, pensé yo. Iba a grabar un TikTok con la China… ¡y nunca me lo dijo! Me recalenté. Fue tremendo”, aseguró, sobre la actitud que le molestó del cumbiero, de quien anunció su separación hace un mes.

El Polaco y la China Suárez en el videoclip de la canción "Ya no quiero verte más"

Unas horas después, el intérprete de “Deja de llorar” desde el diván de Cortá por Lozano (Telefe), mostró su picardía cuando la conductora le preguntó por ese episodio. Vero Lozano abordó directamente al músico sobre la posibilidad de que hubiera existido un “escape” con la actriz y cantante mientras grababan un video para TikTok.

“¿Es verdad que te perfumaste todo?”, indagó la animadora. “¿Para hacer el TikTok? Perfume uso siempre”, replicó el artista con tono despreocupado. “No sé si me escapé, no tengo memoria”, acotó con humor. Luego, para después intentar evadir el tema y sugerir que su expareja era celosa. “Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”.

Unos días antes la cantante Dalila confesó en una entrevista transmitida en el canal de streaming 2 Reyes, en el ciclo Pelotuchos, que fue infiel a su marido con el músico El Polaco. Según relató la intérprete de “Muero por tí”, ambos se conocían desde hacía años y el episodio ocurrió en un teatro de Rosario, donde él supo que ella se encontraba, se levantó de su suite para verla y, finalmente, se encontraron en el camarín. “Ahí salimos abrazados en algunas fotos. No consumamos el acto… él me llamó para su cumpleaños, me invitó, yo fui, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí, terminamos a los besos”, contó la artista durante la transmisión.

Dalila reveló su relación con El Polaco (Video: Pelotuchos, pelotuchas/ 2 Reyes)

Dalila relató que fue honesta con su pareja tras el encuentro: “Le dije la verdad a mi marido, fui muy sincera, le dije que estaba en falta y que la decisión era suya”. Además, expresó críticas hacia El Polaco por negar previamente cualquier vínculo romántico entre ellos: “Porque él se hizo el bol… y dijo que no, que me quiere, somos muy amigos, jamás pasó nada... dale, ¿no tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya? Y sí, yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada”.

La confesión de Dalila cobró notoriedad tras la reciente separación definitiva de El Polaco y la bailarina Barby Silenzi, quienes mantenían una relación desde 2016 y son padres de una hija. El cantante, cuyo historial incluye vínculos previos con Karina La Princesita, Silvina Luna y Valeria Aquino, confirmó la ruptura a principios de junio y explicó que la distancia generada por las giras y el desgaste terminaron por disolver la pareja. “Sí, estamos separados. Me parece que es definitivo”, afirmó El Polaco ante los rumores.