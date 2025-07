Jimena Barón mostró cómo vive su maternidad a semanas del parto y bromeó sobre los desafíos diarios: “Empieza el llanto”

A corazón abierto, Jimena Barón contó cómo vive la llegada de su bebé y mostró cómo está a poco tiempo del parto (Video: Instagram)

A poco de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón volvió a mostrarse cercana y sincera con sus seguidores. En sus redes sociales, la cantante y actriz compartió nuevas postales de su vida cotidiana junto a Arturo, su hijo recién nacido fruto de su relación con Matías Palleiro, y describió con humor las situaciones que atraviesa en esta nueva etapa. Con la naturalidad que la caracteriza, Jimena expuso las diferencias que está viviendo y reveló detalles que muestran el lado más realista y cotidiano de la maternidad.

En una serie de historias publicadas en Instagram, Jimena mostró un momento que se repite con frecuencia en los hogares con recién nacidos: el intento de aprovechar unos minutos de calma. “Cuando el pibe se queda un rato sin llorar con el papá”, escribió sobre un breve video en el que se la ve comiendo rápidamente, mientras desde el fondo su pareja la llama y ella responde divertida: “Ahí voy, como una nuececita para generar la leche del bebé”, haciendo referencia a la alimentación que favorece la lactancia.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Minutos después, Barón compartió otra historia desde el mismo lugar, pero esta vez el contexto cambió: el bebé, fuera de cuadro, comenzó a impacientarse y Matías intentaba calmarlo. “Cuando empieza el llanto y no terminaste de comer”, escribió la cantante mientras, con humor resignado, intentaba terminar su plato.

La actriz muestra el otro lado de la maternidad junto a su pareja, Matías

Pese a los desafíos de la crianza, la artista decidió tomarse un momento para salir a almorzar con su pareja. Mostrándose fiel a su estilo relajado, lució una calza gris, una remera azul marino y el abdomen al descubierto mientras se peinaba frente al espejo. “Me fui a almorzar con Q”, comentó al ritmo del clásico “I’m Coming Out” de Diana Ross, celebrando el breve escape a su rutina doméstica.

Más allá de estos momentos, Jimena no dudó en mostrar el costado más demandante y agotador de la maternidad. En uno de sus últimos posteos, filmado desde el baño de su casa, relató con franqueza cómo es su día a día con bebé. “ Arturito está con gases. Ay, tengo un poco de frizz. Bueno, estuve todo el día sentada acá, en el living, en la cocina, pero solo él quiere estar a upa, incluso hice pis con él a upa, que es algo nuevo. Todavía no hice caca con él, así que cuando me estalle un órgano les aviso... Pero por ahora venimos bien”, contó entre risas, reflejando la intensidad de las primeras semanas de posparto.

En el pie del video, la cantante amplió su reflexión con el tono irónico que la caracteriza: “Cuando me preguntan cómo vengo con mi bebé de casi cuatro semanas. Te amo, hijo, es un chiste. Igual casi me hago caca, pero si no tenés un buen día no hay drama, ya se podrá”, escribió, dejando en claro que, más allá del cansancio, atraviesa este momento con amor y paciencia.

Desde la llegada de su hijo Arturo, Jimena compartió todos los cambios que surgieron en su vida (Instagram)

Como suele ocurrir cada vez que comparte aspectos de su vida personal, sus seguidores no tardaron en dejarle mensajes de cariño y apoyo. Entre los comentarios que recibió se destacaron frases como: “La maternidad descrita en solo un video”, “Te amo Jime, sos la única persona que no romantiza la maternidad”, “Sos divina”, “Una después de mamá adquiere nuevas habilidades” y “Jimena nos representa a todas las madres”, reflejando el reconocimiento que genera su honestidad.

La llegada de Arturo marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Barón. Tras un embarazo que también compartió públicamente, la artista atraviesa esta etapa con la misma sinceridad que mostró en otras situaciones de su vida. Sin ocultar los momentos de cansancio ni los desafíos de la crianza, la cantante opta por mostrar su maternidad lejos de los estereotipos idealizados.