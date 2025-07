Ricardo Darín convoca al acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

“Aniversarios”, un video con la voz de Ricardo Darín para recordar al atentado a la AMIA

La inconfundible voz de Ricardo Darín resuena interpela como tantas otras veces: “Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, que invita a la reflexión y a la memoria, AMIA difundió una nueva pieza audiovisual para convocar al Acto Central por un nuevo aniversario del ataque. Del que se cumplen, efectivamente, 31 años.

El evento está previsto para el viernes 18 de julio a las 9:30 en Pasteur 633, la hora y el lugar del horror. Y sí, 31 años no es un número redondo, como lo recuerda Darín. Pero eso no lo hace más ni menos importante. “Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, dice el actor de El Eternauta en el video al aludir al atentado contra la sede de AMIA.

“El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas”, continúa Darín, que a lo largo de los años mostró su compromiso con el atentado a las ede de la mutual. “El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”, agrega, aludiendo a la impunidad que rodea la causa.

Ricardo Darín y su esposa Florencia Bas, siempre comprometidos con la causa AMIA (Crédito: Prensa Amia)

La masacre contra la AMIA, cuya realización la Justicia argentina atribuyó a Irán y miembros de Hezbollah, dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Ninguna persona fue condenada. En este panorama, y bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas convocan a una nueva conmemoración en homenaje a las víctimas asesinadas en el atentado hace 31 años.

El acto incluirá mensajes de familiares de víctimas y una intervención del presidente de AMIA, Osvaldo Armoza. La conducción estará a cargo de Mariana Fabbiani y el momento musical será responsabilidad de Tripa (Germán Tripel). El evento se desarrollará frente a la sede de Pasteur 633, el lugar atacado en 1994, y buscará reunir nuevamente a quienes reclaman justicia y denuncian la impunidad que persiste.

“Sigue pasando el tiempo y continuamos sin ver avances en la investigación del peor atentado perpetrado por el terrorismo internacional en la Argentina”, expresó Armoza, a la hora de analizar los hechos que permanecen impunes. “Sabemos lo que pasó. La verdad en la causa AMIA está en el expediente. Lo que falta es justicia. No bajaremos los brazos hasta que los responsables por la masacre cumplan sus condenas, por el crimen de lesa humanidad que cometieron. Convocamos a toda la sociedad a hacerse presente el viernes 18, para acompañar a los familiares y para demostrar que, a pesar del paso del tiempo, seguimos de pie”, finalizó el presidente de la entidad.