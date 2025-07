Fede Bal explicó por qué había compartido fotos vintage de su noviazgo con Laurita Fernández

Fede Bal explicó por qué subió una foto retro con Laurita Fernandez

Días atrás, Fede Bal sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de fotos vintage. En una mezcla de nostalgia, el actor recordó momentos con Santiago Bal y Carmen Barbieri. Sin embargo, lo más impactante fue que mostró fotos de su noviazgo con Laurita Fernández. Así las cosas, en las últimas horas, el joven intentó explicar su actividad en redes sociales.

En esas tomas, se los veía a Bal y Fernández disfrutando juntos de una piscina bajo el sol, en un clima distendido y de complicidad mutua. La publicación incluyó además una secuencia de tres imágenes en las que ambos, acompañados por Matías Napp, celebraban la obtención del trofeo en el certamen Bailando por un Sueño 2015, hace 10 años, cuando surgió la amistad que más adelante los vincularía sentimentalmente.

“¿A qué se debió ese posteo con Laurita, siendo que unos días antes se había confirmado su separación con Peluca Brusca?”, le preguntaron al hijo de Santiago Bal. “Estas son cosas que pasan en la diaria de una persona que solamente ordena su casa. Hace mucho tiempo tenía que ordenar unas cajas y encontré eso”, comenzó diciendo el actor en diálogo con Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

La antigua foto que Fede Bal compartió en sus redes sociales y mostraba cómo era su relación con Laurita Fernández (Instagram)

Luego, Bal dio más detalles y desestimó estar interesado nuevamente en Laurita: “Se puede llamar nostalgia, pero es una cosa que más que nada lo hago desde el amor, no desde el recuerdo. No busco nada nuevo, ni molestar a nadie. Nosotros no nos seguimos y no hablo con ella hace mucho tiempo. La vi en los Martín Fierro de Teatro y nos saludamos, nada más”.

Por último, Federico habló de su vínculo con Fernández y negó que puedan reconciliarse en el futuro. “No, yo creo que estoy muy bien así y ella también. Volver sería como raro porque ya me quedo con los lindos momentos que nos dimos y fue genial eso”, cerró.

En sus posteos, Fede Bal recordó unas vacaciones con sus padres (Instagram)

El comienzo del vínculo entre Federico Bal y Laurita Fernández se remonta a su participación como pareja de baile en el certamen televisivo Bailando por un Sueño, que continuó hasta 2017. La complicidad sobre la pista no pasó desapercibida y se tradujo en rumores sobre la posibilidad de una relación sentimental a pesar de que ambos estaban en pareja. Él con Barbie Vélez y ella con Federico Hoppe.

Mientras la relación tomaba fuerza, la vida privada de Bal atravesaba momentos complejos. El inicio de la amistad con Fernández coincidió con el final conflictivo de su relación anterior con Barbie Vélez. Esa ruptura estuvo marcada por episodios mediáticos y una causa judicial que involucró a ambas partes.

Fede Bal había compartido fotos vintage de su relación con Laurita Fernandez

Fue recién en 2017 cuando el romance entre Bal y Fernández se confirmó públicamente. Sobre el inicio de la relación, Federico expresó: “Lo nuestro es un juego que no se armó. No hay estrategia. Es algo que a mí me pasa con ella. Que lo dije porque es algo evidente. Sí, es un bombón. Ya no puedo decir que no me pasa nada”. En la misma línea, agregó: “Me pasan cosas por ella porque es divina. No nos probamos como mujer – hombre, fuimos pareja de show y fuimos excelentes. Fue mi compañera. La persona que me escucha”, describió el hijo de Carmen Barbieri.

Tras el final de la relación entre Federico Bal y Laurita Fernández en 2018, ambos emprendieron caminos individuales en el plano sentimental. Aquel quiebre se anunció públicamente y Laurita expuso en su momento: “No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó”. En la misma instancia mediática detalló: “Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”.