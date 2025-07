El mal momento de Nicki Nicole en Formentera

Nicki Nicole disfruta de una pausa en su agenda (Foto: Instagram)

Nicki Nicole se encuentra disfrutando del verano europeo junto a su círculo íntimo, la cantante eligió Ibiza, la isla ubicada en el medio del mar Mediterráneo, por lo que aprovechó la ocasión para hacer un poco de turismo marítimo y recorre las otras islas que conforman el archipiélago de Baleares.

En las últimas horas, la cantante relató en Instagram un mal momento que vivió durante una excursión en barco cerca de la isla de Formentera. En una de las imágenes publicadas, se puede ver la cubierta de la embarcación sobre el mar. Más tarde, Nicki Nicole escribió: “me marie en el barco y vomite entonces bajé en Formentera a recuperarme jskajkaja”, junto a un emoji.

A pesar del malestar, usó el humor para referirse a la situación y, en el mismo mensaje, expresó: “al menos pisando la tierra de la que salió esta canción”, en referencia a “Formentera”, el tema que compartió con Aitana y que también enlazó en su historia.

Un par de minutos más tarde subió una foto del mar y la sencilla frase: “Reviví”. Quien también se encuentra en Ibiza es Trueno, su expareja, lo que reavivó los rumores de reconciliación que comenzaron a circular días atrás.

El mal momento de Nicki Nicole en alta mar (Foto: Instagram)

Valladolid se convirtió en el epicentro de esta inesperada reunión, cuando el periodista español Roberto Antolín quedó sorprendido ante el visible fervor de la comunidad argentina que colmó la ciudad durante el evento. El fenómeno llamó la atención a tal punto que Antolín lo relató en el ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen.

Durante su participación, Antolín confesó desconocer la identidad de Trueno antes del encuentro, pero explicó que la indumentaria de los asistentes desató su curiosidad. “De repente se llenó en Valladolid de gente con camiseta de Boca y Argentina. Me puse a hablar con diferentes personas que estuvieron acá en España para saber más de este chico”, explicó.

El español aseguró que la pareja volvió a apostar por el amor mientras están juntos en Europa. Antolín citó de manera directa las palabras con las que sus fuentes le transmitieron la noticia: “Y de repente me empiezo a enterar de cosas interesantes. Me dicen textual: ‘Trueno está aquí y no está solo, vino con Nicki Nicole’ y yo tampoco sabía bien quién era ella”. Este testimonio resaltó el desconocimiento inicial del comunicador sobre ambos artistas y marcó el momento en que el reencuentro cobró significado para él y para la cobertura periodística.

Aseguran que Nicki Nicole y Trueno estarían reconciliados

El periodista sostuvo que este encuentro tomaba el cariz de un hecho inesperado dado que, según la información recabada, los cantantes había terminado su relación de manera sorpresiva hace casi dos años. Desde entonces, cada uno siguió con su vida, al punto que la cantante de “Ojos verdes” comenzó a salir con Peso Pluma. Roberto recordó cómo fue que la relación llegó a su fin a mediados del año 2023: “Preguntando a mis fuentes, me dijeron que ella lo había engañado en su momento y se habló de infidelidad. Las personas que me contaron me lo aseguraron”.

Para cerrar, el periodista español dio más precisiones del tema: “No sé si como amigos o novios, pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”. Vale mencionar que Nicole se encuentra en Ibiza, según el último posteo que hizo en sus redes sociales, disfrutando de la isla con amigos, en cambio, el cantante de trap está en plena gira, que incluyo una presentación en el Montreux Jazz Festival, en Suiza. Vale mencionar que en las redes no se siguen actualmente y no hay un solo me gusta en los posteos.