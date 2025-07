Alex Caniggia, de paseo con su hija Venezia por un shopping de Munro: “Como una persona común y corriente”

Alex Caniggia de paseo con Venezia en un shopping junto a una amiga de Melody Luz, Noelia

Alex Caniggia se mostró de paseo con su hija Venezia en un shopping de Munro, acompañados por Noelia, una su pareja Melody Luz, oriunda de San Martín como la bailarina e hincha fanática de Chacarita Juniors. En ese contexto familiar y de confianza, Alex se mostró como suele hacerlo en sus últimos posteos, alguien común, más cotidiana y lejos del arrogante millonarios que solía exponer en sus redes sociales.

Este nuevo perfil se exacerbó tras su reconciliación con Melody Luz el pasado 30 de junio, y la pelea mediática con su madre, Mariana Nannis y su hermana Charlotte.

Alex junto a Venezia

En su recorrido por el shopping, el propio Alex compartió con sus seguidores un mensaje más cercano y simple, dicho con una amplia sonrisa y una frase impresa sobre el video: “Siempre humilde, nunca inhumilde”: “Bueno, acá tranquilo en el patio de comidas, como pueden ver. Gente, a veces, a veces no: soy una persona humilde, gente. Tranquila, que puede estar en el patio de comidas, tranquilo, comiendo… Relax. Relajado. Chill. Como una persona común y corriente. Patio de comidas, crack. Una persona humilde toma mate, peroncho, crack.”

"Amor de tía": Noelia, la amiga de Melody Luz, lleva a Venezia

Más tarde, fueron a jugar al bowling en el mismo establecimiento. Axel lanzó con estilo y sólo dejó un palo en pie. Mientras que Noelia, con un lanzamiento que Alex denostó como “¿está enyesada?”, consiguió el mismo resultado.

Luego, por la noche se sumó Melody Luz y todos juntos cenaron sushi.

La pelea de Alex con su madre, que ya tiene un largo tiempo desde que el mediático se puso de parte de Claudio Paul, su padre, en la batalla judicial que sostienen ambos progenitores, recrudeció días atrás con la serie de publicaciones en Instagram donde el conductor y la bailarina comenzaron a mostrarse nuevamente juntos. Una de ellas, en las que se los ve abrazados y besando a Venezia, lleva por título “ellas y nadie más”, acompañado por emojis de corazones y ositos. Poco después, subió un posteo en su perfil que reforzó el mensaje: “Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo”.

Noelia, con Venezia, buscando atrapar un juguete

Con su hermana, el conflicto sorprendió, ya que siempre se llevaron bien y que Charlotte llevaba a pasear a Venezia con él. Pero cuando ella acusó a Melody de intentar “usurpar” su departamento en el Faena, el ganador de El Hotel de los Famosos respaldó públicamente a su pareja: “No voy a permitir que le falten el respeto a la mujer de mi vida, a Melody. No voy a permitir que se metan con mi familia, o sea, Venezia y Melody, que es la que yo formé”. Además, subrayó: “No voy a permitir nada de esto, mucho menos que se meta mi familia”, en referencia, sin nombrarlas, a Charlotte y Mariana.

Pero en el día de ayer, cuando Mariana Nannis criticó la ropa que usaba Venezia, Alex estalló de furia: “Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro”.

Por la noche se sumó Melody Luz y hubo sushi

En su testimonio no solo defendió a su hija, sino que apuntó directamente al corazón del vínculo materno-filial. “¿Qué clase de persona rechaza su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial? Solo alguien con el corazón endurecido por el ego y la ignorancia”.

En uno de los pasajes más duros contra su madre, Alex confesó el dolor que le produjeron las palabras de Nannis sobre Venezia. Una nena que, como él mismo señaló, todavía no puede defenderse sola. “Una abuela así no solo lastima, arrastra con ella una herencia de odio, de rechazo, de vergüenza y de rencor. Que quien rechaza a una nieta por su ropa en realidad está mostrando su pobreza en el alma, su vacío. Juzgar a una nieta por su apariencia no es un error, es una elección cobarde y cruel. Cuando esa nieta florezca fuerte y sea libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo”.