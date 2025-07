El tuit de Pampita que se hizo viral luego del estallido de La China Suárez contra Benjamín Vicuña: “Envejeció bien”

El tuit de Pampita que se hizo viral después de nueve años, luego del estallido de la China Suárez contra Vicuña

El 15 de agosto de 2016, La China Suárez ya estaba oficialmente de novia con Benjamín Vicuña. Habían blanqueado su relación días antes, casi al mismo tiempo que se estrenaba El hilo rojo, la película que protagonizaban y en cuyo rodaje se habían conocido. Un año antes, Pampita los había descubierto intimando en el motorhome donde descansaban en los tiempos muertos de la filmación. En realidad,entre paltas y mantas de Nepal, la actriz y el intérprete chileno se las ingeniaban para que esos tiempos de muertos no tuvieran nada.

El día de referencia, Pampita escribió el tuit (la red aún era Twitter, ni sospechas que se llamaría X) que casi nueve años después toma otro significado: “Hay un juez llamado tiempo, que pone a todos en su lugar”. Y un hashtag: #asídesimple.

Hoy, luego del escándalo que desataron las historias que publicó la China Suárez ante la decisión de Vicuña de revocar la autorización para que Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común viajen a Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, la cuenta de LAM y otras revivieron el tuit de Pampita, que, coincidieron casi todos quienes lo citaron “envejeció bien”. Y las respuestas, casi todas reivindicando a la modelo, no se hicieron esperar: “Ella la agarró de los pelos a la chaina cuando los encontró en el motorhome pero se comporto como una señora en los medios, mis respetos a Pampita que debe estar regodeándose que el karma llega a quienes hoy se victimizan en redes por sus propias acciones”, escribió un usuario. “Team pampita por siempre. Se festeja en el obelisco. El karma haciendo lo suyo”, señaló otro. “La hicieron parir entre los dos. Ahora se matan entre ellos. Pampita pitonisa”, terciaron en otra publicación.

Ayer, la relación entre Eugenia Suárez y Vicuña explotó por los aires. La actriz, al conocer que no viajaría junto a sus hijos, recurrió a sus redes sociales para expresar dirigirse abiertamente en términos críticos a su expareja. Suárez lo apodó con ironía “el papá del año” e hizo una larga enumeración de circunstancias que, a su juicio, exponen la postura y el accionar de Vicuña como padre.

Benjamín Vicuña, la China Suárez y uno de sus hijos

En su descargo, la actriz remarcó presuntas situaciones pasadas en las que, según su versión, debió enfrentar la crianza de los niños sin el acompañamiento de Vicuña. Expresó: “El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”. También acusó a su expareja de priorizar “una imagen que sostener” y de vivir según una lógica que ella definió como dañina para su autoestima y bienestar emocional, llegando a afirmar: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”.

No sólo eso, sino que tocó un tema muy delicado, al mencionar sin medir ninguna consecuencia que: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”.

En relación al permiso de viaje, Suárez agregó: “Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, o al menos eso me dijiste siempre”. En el extenso posteo, la actriz insistió en que hasta ahora se había mantenido en silencio para proteger a sus hijos, pero decidió romper ese hermetismo tras el nuevo revés judicial.

En el marco de esta escalada, el episodio del motorhome en 2015 regresó con fuerza. Al respecto, en aquellos años Pampita contó que “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer”, y al ser consultada sobre si los había visto al chileno y a la ex Casi Ángeles besándose, fue contundente: “Peor”. Por su parte, Suárez sostuvo que ese día fue agredida verbal y físicamente, y que Vicuña ya se había separado hacía medio año para ese entonces.

Benjamín Vicuña y Pampita (Crédito: Teleshow)

Al ser consultado en el programa “Intrusos”, Vicuña explicó los motivos para revocar el permiso de salida del país para sus hijos, y procuró restar dramatismo a la disputa. Aclaró: “Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”. El actor habló de una dinámica familiar signada por traslados y acuerdos respecto a las vacaciones, y reconoció los problemas de comunicación con su expareja. “En las familias a veces fluye la comunicación y otras no. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”, sostuvo.

Respecto al plan de Suárez de instalarse temporalmente en Estambul, Vicuña argumentó que su prioridad es la estabilidad y la rutina de sus hijos: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina… Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”, afirmó, aunque puntualizó que la residencia permanente de los menores no está en discusión: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”.

Pero luego de la publicación de las historias donde la China Suárez estalló contra él, un aturdido Vicuña volvió a hablar. A través de un mensaje enviado a Ángel de Brito, durante la emisión de LAM (América TV), expresó su postura sin profundizar en las acusaciones personales. “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy la saben mis hijos, que es lo importante”, sostuvo, palabras que leyó el conductor al aire.

“Realmente no lo puedo creer”, reiteró el actor. Pero se detuvo: “No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, finalizó.