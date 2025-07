Mirtha Legrand eligió un vestido muy especial para su programa: "Está bordado con cristales y paillette" (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

Un nuevo programa para Mirtha Legrand y un flamante “lookazo” para la diva. Este sábado la conductora comenzó su programa enfundada en un deslumbrante vestido de Claudio Cosano. El atuendo es uno muy especial: lo llevó en la fiesta por sus 97 años en febrero del año pasado y volvió a apostar por él.

“Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados. Porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, comenzó La Chiqui su tradicional programa, antes de comenzar a describir lo que llevaba puesto. “Tengo un vestido divino azul Francia bordado íntegramente con cristales. ¡Miren qué bonito! Es divino. Miren qué linda la falda", destacó.

El vestido, de gala y en azul eléctrico, llevaba un tejido transparente bordado con lentejuelas y pedrería que dibujaban un patrón orgánico en toda la superficie. La prenda contaba con mangas largas translúcidas, también cubiertas con el mismo bordado, y puños ligeramente acampanados. El escote era redondo y cerrado, decorado con detalles brillantes que le aportan textura al conjunto.

El vestido que lució Mirtha Legrand en su mesa de este sábado (La Noche de Mirtha)

La noche del festejo, que tuvo lugar en febrero de 2024, reunió a 45 invitados en la residencia de la diva de los almuerzos. La atmósfera estuvo marcada por la alegría, la expectativa y la emoción. Las figuras del espectáculo y celebridades comenzaron a llegar a partir de las 20:30, entre ellas el cantante Jairo, quien musicalizó la noche.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue la llegada inesperada de Susana Giménez. La conductora sorprendió a todos al aparecer sin previo aviso. “Acabo de bajar del avión, ni en el free shop pude comprar un regalo. Vine de sorpresa, no sabe Mirtha. Le deseo lo mejor, porque la amo. Tomé la decisión de venir cuando ella me dijo por segunda vez que venga", señaló la diva a las cámaras que se encontraban en el lugar.

Mientras que Claudio Cosano, uno de los invitados del festejo de ese año, compartió en LAM cómo se sentía por el ser el elegido de la diva. “Hace más de 20 años que la visto ininterrumpidamente. Es la mujer más fácil. Es facilísima, yo le llevo el vestido casi terminado. Ella se ríe porque le digo que tengo un maniquí de su cuerpo. Sé lo que le va a gustar o lo que no. Conmigo se ha animado a ponerse colores que otra figura tal vez no se animaría”, relató en aquel momento. Incluso, recordó una anécdota de sus primeros trabajos junto a la legendaria conductora: “Hace años, cuando empezábamos, que casi me revolea un vestido por la cabeza. Fue cuando le llevé un traje marrón chocolate. Yo le probaba siete, ocho cambios cuando hacía el programa diario”.

Mirtha Legrand en su saludo a la prensa en su cumpleaños 97 en febrero del año pasado (RS Fotos)

Los 98 años de Mirtha, que fueron celebrados por ella en la casa de su hija Marcela Tinayre, también fueron una ocasión para que la diva luzca otro “Cosano”. La conductora mostró el diseño vía Instagram. “¡Estoy lista para celebrar! Llegó mi cumpleaños número 98 y me preparé con mucha alegría para celebrarlo. Este es el look que elegí, con un vestido de Cosano. Gracias por todo el cariño de siempre. ¡Nos vemos en la fiesta!“, escribió, desde sus redes sociales.

“La Chiqui tiene un vestido en tull con micropaillettes plata, escote asimétrico , falda campana plato y totalmente bordado en cristalería al tono“, detalló el diseñador en diálogo con Teleshow sobre su diseño. “Yo además le regalé el clutch bordado en el mismo material para que tenga el equipo completo”, contó, sobre el presente que le dio por la ocasión.

Como la fiesta fue a lo grande, no podía la diva tener solo un vestido. Siempre coqueta, tuvo un cambio de look: esta vez optó por un vestido bordado con pailletes multicolores, diseñado por la firma Iara, para el momento del corte de la torta.