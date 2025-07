Daniela Celis confesó sus deseos luego de la separación con Thiago Medina: “Estoy más cerca de que me guste una mina”

Luego de su separación de Thiago Medina, Daniela Celis confesó que le gustaría estar con una mujer

Luego de revelar los motivos que llevaron a su reciente separación de Thiago Medina, la ex Gran Hermano Daniela Celis no se guardó nada sobre cómo se ve de aquí en adelante en materia del corazón. En la charla que sostuvo en el stream La Casa Rumis, uno de los temas centrales fue cómo la intimidad fue perdiendo lugar en la pareja pero que mantenían una excelente relación. Celis relató: “Yo conté que uno de los motivos como que no teníamos tantas relaciones sexuales. Elegimos siempre elegirnos a nosotros, pero la familia siempre va a estar y tus hijos tienen que verte bien para que ellos estén bien. Tenes que ser el ejemplo de tus hijos vos. Pero esa parte es como que no se ve”.

Hablando sobre todo lo que pasaron estos últimos años, Daniela recordó: “Obviamente que fueron muchas cosas, los ocho meses del embarazo, más el año y medio de los bebés, que son dos años que él me venía bancando, que la gente pensaba que no me entendía ni me acompañaba, pero si me acompañaba. Hacía dos años que no era todo traca-traca ocho veces por día como antes”. Así, admitió que la pasión cambió bastante y que la rutina fue un desafío, aunque ambos siguieron adelante como pudieron.

En la charla, Daniela Celis también rescató los gestos que tuvo Thiago Medina con ella durante ese tiempo. “Es divino. Todo el tiempo me decía estás hermosa, me gustas igual. Siempre me hizo sentir deseada. Siempre me levantó el ánimo, la autoestima”, dijo, mostrando que a pesar de todo, él supo acompañarla y hacerla sentir bien.

Daniela Celis contó por qué se separó de Thiago Medina

Al preguntarles si alguna vez pensaron en abrir la pareja, Daniela confesó: “Yo al principio quería, pero al principio, desde antes de quedar embarazada, antes que todo. Y después creo que se habló de vuelta, pero de parte de él. Yo dije que no, que no quería en ese momento”. Así, dejó claro que no era algo que quisiera vivir en ese momento de su vida.

De acuerdo a lo que concluyó durante la entrevista, tampoco sintió deseos de estar con otra persona tras la crisis: “Yo no quería saber nada, no me gustó nadie”.

Pero luego, con mucha honestidad, Daniela Celis se animó a hablar incluso de lo que pasa actualmente con sus gustos y deseos: “Estoy más cerca que me guste una mina que un flaco. Hoy en día como que las minas como que te calientan más que el chabón paja. ¿Entendés?”. Frente a la pregunta sobre si ya había estado con alguna mujer, respondió: “No, no, no, y por eso creo que es también algo nuevo, algo diferente. Entonces eso es como que te prende”.

Por su parte, Thiago Medina, también exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se expresó desde su cuenta de Instagram para responder a los comentarios que surgieron en redes luego de las palabras de Daniela Celis. La ruptura entre ambos, confirmada hace poco más de un mes, generó un fuerte impacto entre los seguidores de la pareja, que hasta entonces solía compartir momentos familiares en plataformas digitales.

A través de una selfie acompañada por el tema Sigan hablando de mí de Paulo Londra, Thiago escribió: “Piensen lo que quieran. Yo sé bien cómo fueron las cosas”. Además, reforzó su posición con una reflexión: “Para opinar y hablar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita”. Y concluyó: “Yo no voy a andar dando explicaciones. Chau”.