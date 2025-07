La Voz Argentina: es primo de una ex Gran Hermano y cautivó a Lali cantando un tema de Los Redondos

La presentación de Emanuel Varela en La Voz

“Felicidades, primo. Sos parte de La Voz, carajo”, escribió Daniela Celis en un mensaje que acompañó un video donde se la observa celebrando frente al televisor, junto a su pareja Thiago Medina, tras la elección de su familiar en el programa. La reacción de la ex participante de Gran Hermano 2022 se viralizó rápidamente, mostrando el entusiasmo que generó la noticia en su entorno. En ese contexto, la edición de este miércoles de La Voz Argentina (Telefe) presentó una revelación inesperada: Emanuel Varela, uno de los concursantes, sorprendió al público y al jurado al confesar su parentesco con la popular ex GH.

Durante su presentación, Emanuel se mostró junto con sus padres y sus hermanos, Máximo y Maitena. Allí reveló que trabaja como músico callejero, ya que “encontré en la calle que puedo hacer rentable mi pasión, además del cariño de la gente, que es invaluable, vale más el aplauso que un billete de mil pesos”.

Fue su padre quien no dudó en expresar ante la cámara: “Es un soñador que lucha, es un luchador de la vida”. Por su parte, sobre la presencia allí de su hermano, el participante destacó: “Es mi otra mitad. Para quien cree en los signos, él es Virgo y yo soy Piscis, somos opuestos complementarios. No concibo la vida sin él”.

Emanuel Varela cautivó a Lali en La Voz

Al referirse a las razones de su presencia en el reality, explicó: “Vengo a buscar cumplirle más que nada un sueño a mi viejo, que siempre que ve el programa me dice que tengo que estar ahí, que tengo todo, anotarme, y esta vez me avisó él, le hice caso y este era el pendiente”.

Emanuel no solo interpretó Un ángel para tu soledad, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino que también compartió un dato que generó revuelo en redes sociales y en el estudio. “Soy el primo de Pestañela, sí. No tengo mucha relación, pero nos criamos juntos básicamente”, explicó el joven ante las cámaras, refiriéndose a Daniela Celis, y llamándola por el apodo que cosechó durante su paso por el reality.

El conductor Nico Occhiato aprovechó la ocasión para dirigirse a la familia de Emanuel, presente en el estudio, y confirmar el vínculo. “¿Son primos de Pestañela?”, preguntó. “Sí, somos primos de Dani”, respondieron los hermanos del participante. Occhiato bromeó sobre el parecido entre los primos y destacó que ambos compartían las pestañas, un rasgo distintivo de Daniela. Además, recordó: “A Dani le fue bien acá en Telefe. Esperemos que a Emanuel también”.

La elección del tema musical fue celebrada por el público, ya que se trató de un clásico del rock nacional. Emanuel logró transmitir emoción y personalidad en su interpretación, lo que generó una conexión inmediata con el jurado. Al finalizar su performance, Lali Espósito fue la única coach que giró su silla y decidió sumarlo a su equipo.

La reacción de Daniela Celis por su primo en La Voz

Fue entonces que la jurado corrió a abrazar al participante, contenta porque “es solo mío” y no debió pelear con otros jurados por tenerlo en su equipo. “¡Qué temazo que elegiste! Me encantó lo que hiciste, qué bueno que puedo tenerte en el equipo, me gustan las voces como la tuya, me gusta el repertorio que elegiste, tan nuestro", destacó la cantante.

Pero no todo quedó allí, ya que incluso habría momento para una polémica, cuando el padre del participante, ya en medio del estudio, cuestionó a La Sole el porqué no eligió a su hijo, generando una cuota de incomodidad en la propia Lali.

La noticia del parentesco entre Emanuel y Daniela Celis no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde los usuarios comentaron la coincidencia y el entusiasmo de la familia. La propia Daniela optó por un festejo silencioso debido a la hora en que se desarrolló el programa, aunque no ocultó su alegría por el logro de su primo.