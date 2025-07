El enojo del papá de un participante luego de que Soledad Pastorutti no eligiera a su hijo: “¿Por qué no te diste vuelta?”

El inesperado reclamo del familiar de un participante a Soledad

Entre las cámaras, las luces del estudio y la presencia de grandes figuras de la música local, en cada presentación, los participantes de La Voz Argentina (Telefe) deben enfrentarse a situaciones de muchos nervios. Pero más allá de lo que pasa sobre el escenario, en el backstage, sus familiares también soportan la angustia. En ese marco, este miércoles, el padre de un competidor no pudo aguantar la situación y mostró su enojo luego de que Soledad no eligiera a su hijo.

La actuación de Emanuel Varela, quien interpretó “Un ángel para tu soledad”, estuvo marcada por la presencia y respaldo incondicional de su familia. Desde el inicio de la presentación, sus seres queridos siguieron con atención cada momento, acompañados por Nico Occhiato, en un ambiente cargado de expectativa y emoción. El apoyo familiar se manifestó no solo en gestos y palabras de aliento, sino también en la visible emoción que compartieron ante la posibilidad de que el joven lograra avanzar en el certamen.

Mientras Emanuel desarrollaba su interpretación, los integrantes de su familia se mostraron visiblemente conmovidos, evidenciando lo significativo que era ese momento para todos ellos. Su vínculo con el cantante y la relevancia de la instancia que atravesaba el joven encontraron eco también en las reacciones a cada gesto de los miembros del jurado. En ese marco, Mariano, el padre de Emanuel, tenía la esperanza de que Soledad se diera vuelta. Sin embargo, la única que respondió positivamente fue Lali. Su decisión de girar su silla la convirtió en el punto de inflexión de la performance y selló el destino inmediato del joven en la competencia.

El inesperado reclamo del familiar de un participante a Soledad

La reacción de Lali fue determinante, ya que fue la única jurado que apostó por el joven cantante. El momento en que Lali se da vuelta fue vivido con especial emoción por los presentes, al punto tal que, en un gesto de euforia, el padre del chico le tiró el micrófono de la mano a Occhiato.

Tras finalizar la canción, la cantante se dirigió a él con palabras de bienvenida y lo hizo sentir parte del grupo, sellando su incorporación de manera inmediata en medio de la ovación familiar y del público. Mientras se formalizaba la entrada de Emanuel al equipo, la dinámica del programa habilitó la aparición de toda su familia sobre el escenario.

“Cuando se dio vuelta Lali, tu papá me tiró el micrófono al piso, casi me rompe el micrófono”, comentó Occhiato junto a la familia del participante. Entonces, el conductor contó que el padre de Emanuel le quiere decir algo: “Sole, te encantan las voces rotas, ¿por qué no te diste vuelta?”.

Tras la intervención de Mariano, el ambiente en el escenario adquirió matices de espontaneidad y humor. Tanto el comentario dirigido hacia Soledad como la reacción posterior de los presentes originaron un intercambio distendido. Lali, lejos de tomar a mal la manifestación pública del padre de Emanuel, intervino de inmediato para suavizar la situación, replicando en tono divertido que se sentía ofendida y simulando sufrir frente al público y los concursantes.

Soledad Pastorutti explicó por qué no eligió al joven, aunque de todas maneras destacó su talento

Al escuchar el reclamo, tanto su hijo como Lali frenaron a Mariano y la cantante expresó: “Bueno, para, para...”. Entonces la cantante bromeó con que se había ofendido y se largaba a llorar frente a todos. A lo que el hombre aclaró: “Sin despreciarte, disculpame, te pido mil disculpas. Lo que pasa es que a la Sole la amo desde chiquito, es mi ídola”.

Soledad no eludió el intercambio y propició un acercamiento personal, señalando que la cuestión era “con ella” e invitando a Mariano a saludarla. "El problema es conmigo“, dijo la cantante. Así, la jurado se sumó a la dinámica familiar y dio lugar a un momento de reconocimiento y simpatía que involucró a todos los presentes en el escenario.

Lali, mientras tanto, interpretó la emoción y la preferencia de Mariano por Soledad con naturalidad y empatía, legitimando públicamente esa admiración en el contexto del programa al expresar que entender lo que sucedía era lógico, ya que Soledad representaba una figura relevante para muchas personas, incluido el propio Emanuel y su entorno familiar. ”Entiendo lo que le pasa, es la Sole chicos, tiene todo el sentido Ema“, expresó la intérprete de ”Plástico“.