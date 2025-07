Sofía Jujuy Jiménez explicó por qué siempre llora en los aviones: “Mi elemento es el aire”

Sofía Jujuy Jiménez contó por qué llora en los aviones

Últimamente, Sofía Jujuy Jiménez viaja mucho. De conocer las playas de San Martín en el Caribe a pasear junto a su padre por Valparaíso en Chile y tan solo hace unos días, alentar a Boca en Miami. Luego viajó a España. Y tras aterrizar en Madrid y antes de abordar un nuevo vuelo rumbo a otro destino europeo, la modelo y conductora mostró a sus seguidores una faceta poco conocida. Al tomar asiento en el avión, compartió en sus redes que cada vez que vuela no puede evitar las lágrimas: “En los aviones siempre lloro, no sé si porque estaré más cerca de diosito, o porque estoy en modo avión literal y desconecto de todo y conecto conmigo, o qué, pero me emociono y es lindo llorar con el corazón contento también”.

Sofía se ha convertido en una experta en compartir sus emociones y detalles de sus travesías con su comunidad online. Después de experimentar ese particular momento de emoción en el avión, relató su llegada a París, un destino que, según confesó, venía postergando desde hacía años. Desde un rincón parisino, y visiblemente emocionada, escribió excitada: “¡Salud. Salud. Salud. Chin chin. Chin chin! Porque llegué. Porque estoy en París. Porque estoy emocionada. Porque no puedo creer haber llegado acá. Porque tiene mucho sentido y significado para mí estar acá en París. Más allá de que, por supuesto, viajar siempre es lindo. Conocer ciudades nuevas, idiomas, colores, olores de cada lugar que uno va o que tengo la posibilidad de ir conociendo...”.

Sofía Jujuy Jiménez contó lo que significa para ella llegar a París

En su publicación, Sofía Jujuy Jiménez describió con entusiasmo su primera experiencia en la capital francesa: “A saber dónde me senté. Estamos a un paso de mi hotel. ¿Entienden? Es hermoso. Un lugarcito rojo con esas plantas. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Estoy recién llegada. Entonces tengo que organizarme. Obviamente voy a dejar acá el carrito para que me hagan sugerencias de lugares. Ya me dijeron algunos que tengo que ir. Cosas que no me puedo perder, eh Pero les voy a contar algo que a mí me emociona mucho...”.

Llegar a París no era solo un destino más en la lista de viajes para la conductora, sino la culminación de un sueño muy especial y, en cierto modo, postergado. Ella misma profundizó en la razón de su emoción, explicando: “¿Bueno, entonces por qué era importante y me emociona tanto? Yo a París lo vengo posponiendo hace un montón, que siempre soñé con conocer París. Gracias a Dios tuve la posibilidad de venir muchas veces a Europa, pero siempre como que lo pasaba porque tenía en la cabeza que yo quería acá venir con un amor, con mi amor, con el amor de mi vida y por esas cosas que se nos meten en la cabeza a veces. Bueno, o por lo menos a mí, ni idea”.

Jujuy Jiménez, antes de embarcar rumbo a París

Ese deseo de conocer París en pareja había postergado varias veces el plan. Como relató en su video, “hace dos años, yo tenía todo planeado, tipo de cosas que hacer, había hablado con una amiga mía francesa, me habían recomendado cosas porque yo estaba esperando para que venga mi novio de ese momento. ¿Bueno, muchos se acuerdan eh? Y que al final pasaron cosas feas, entonces se suspendió todo París, pero ahora estoy acá y mi amiga me dijo ‘escuchame una cosa, vos sos el amor de tu vida, ¿qué hacés que no vas?’”.

Quien se lo dijo fue una de sus seguidoras, la periodista Belén Cersósimo, que la felicitó por su actitud: “¡Ay, te amo! Pero claro, mirá que vas a estar esperando a un pel... para cumplir tus sueños con lo independiente que sos. Te felicito. La vas a pasar increíble".

La emoción de Sofía no solo se explica por el destino en sí, sino por el significado que tiene para ella romper con esa vieja creencia de que había que cumplir ciertos sueños acompañada. Ahora, ella misma disfruta y celebra ese logro, ocupando el rol principal en su propia historia.

Además de compartir las vivencias más personales y motivadoras, Sofía Jujuy Jiménez suele recibir comentarios en sus redes sociales en los que le preguntan cómo logra costear sus viajes o de dónde saca el dinero para recorrer el mundo con tanta frecuencia. En esta última semana, su respuesta fue clara y directa a quienes la cuestionan: “Muchas veces me río, porque no puedo creer que sigan con eso… Trabajo desde muy chica. Me rompo el alma. Tengo mis ahorros. Trabajo en el medio y trabajo un montón… Como cualquier persona que labura, tengo el derecho a disfrutar y a gastarme la plata en algo que me guste. Si no fuera mi trabajo, igual disfrutaría viajar”.

A lo largo de los últimos meses, la modelo compartió en sus redes sociales los proyectos laborales que le permiten combinar su vocación con sus viajes. Conductora, modelo, influencer y presentadora de eventos, Sofía Jujuy Jiménez supo transformar su carrera en una vía de crecimiento personal y profesional.