Wanda Nara contó cuál es su segunda vocación y el motivo por el qué no la cumplió: “Feliz día”

Wanda Nara saludó a los arquitectos en su día junto al en la nueva "casa de sus sueños"

En mayo pasado, Wanda Nara anunció que su nueva casa del Yacht Club Nordelta, uno de los barrios más exclusivos de Tigre, era “el sueño de mi vida”. Hoy, en el marco del Día del Arquitecto, la empresaria pasó por allí y reveló a través de sus historias de Instagram cuál es su segunda vocación. En medio de bolsas con materiales y planos del estudio del arquitecto Guido Fuseo, que construye su mansión, Wanda publicó una foto junto al profesional, que parece explicarle lo que están haciendo. Y, como epígrafe de la imagen, señaló: “Siempre dije que mi segunda vocación era ser arquitecta, pero no estudié 😂 Así que hoy los saludo a ellos! Feliz día". Sin embargo, quedó en el debe explicar cuál es su primera vocación.

El inmueble, ubicado en un lote privilegiado del barrio, cuenta con diseño moderno, acabados de alta gama y más de cinco habitaciones. La operación se realizó un mes antes de que se hiciera pública la compra y la vivienda aún está en obra. En sus publicaciones recientes, la empresaria mostró imágenes de las remodelaciones, los planos digitales de los ambientes y las vistas desde la nueva vivienda, mientras continúa documentando la transformación del inmueble.

"Loook capibara", describió Wanda a su outfit invernal

Para arribar allí, Wanda se protegió de la ola de frío que asola el conurbano con un tapado oversize de pelo corto té con leche con interior de gamuza, que describió con humor como un “look capibara”, y borceguíes.

La noticia de la compra de la propiedad se conoció cuando la panelista Paula Varela informó en el programa Intrusos (América TV) que Nara había adquirido una mansión por unos 3,5 millones de dólares.

La propiedad de Nordelta se suma a una amplia cartera inmobiliaria que incluye un penthouse en Estambul, un departamento en Milán, cinco en el edificio Château Libertador y una casa en el barrio Santa Bárbara. Respecto a este último inmueble, que pertenece al acuerdo de cuota alimentaria con Maxi López, Nara evalúa venderlo o alquilarlo.

Planos, bolsas de materiales y maderas para la nueva casa de Wanda Nara

Un detalle particular es la intervención de Jesica Cirio, quien tuvo un papel clave en el vínculo que permitió a Nara acceder a la propiedad. Cirio acercó a la empresaria a la operación, facilitando el contacto con los vendedores.

Wanda Nara se dedicó a compartir en sus redes sociales los avances y detalles del proyecto: “Estoy construyendo la casa de mis sueños, en otro lugar y es a estrenar”, contó, explicando que el nuevo hogar alojará a sus cinco hijos, un garage, muelle propio y espacio para motos de agua. También incluyó, según relató, un lugar específico para su colección de carteras.

Por último, Nara reafirmó su independencia financiera en sus redes sociales, asegurando: “Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos. Puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA”.

"Otro nivel de felicidad", señaló Wanda sobre la obra en Nordelta

En medio de la presentación de los avances en su nueva casa, también compartió detalles de su situación sentimental, al publicar una foto junto al cantante L-Gante en un avión privado, acompañada del mensaje: “Tu capibara” y un corazón.

Lejos de estos proyectos que lleva adelante, Wanda Nara sumó en las últimas horas otro frente de batalla en el plano legal. Las abogadas de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro presentaron ante la Justicia un extenso y dirísiomo escrito que denuncia severas irregularidades, solicita sanciones y detalla los hechos ocurridos el 27 de junio de 2025 a raíz del escándalo que se desató en la entrega de sus hijas al futbolista.

Según la presentación, “la resolución de S.S. era clara en cuanto a la metodología de entrega de las niñas a su padre, con la intervención de la Licenciada Mattera y el Trabajador Social Dr. Francisco Zaldueño para efectivizarse el día 27 de junio a las 11:00 AM”. Sin embargo, la defensa sostiene que ese día Wanda Nara “no quería dejar a sus hijas”, lo que derivó en una larga serie de intervenciones profesionales “en una escena que puede describirse como una toma de rehenes”.

La demanda que presentaron las abogadas de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro contra Wanda Nara

El texto subraya que “la Sra. Nara hacía una transmisión en vivo a los periodistas quienes publicaban su relato minuto a minuto, pero en ese momento en donde la prioridad eran las niñas, la Sra. Nara inventa cada uno de los episodios demostrando una inagotable capacidad de mentir pocas veces vista”. También se lee: “Como si fuera una toma de rehenes, los profesionales le ofrecieron todas las alternativas imaginables a la Sra. y a su representación letrada, pero ninguna satisfacía sus ocultos deseos de incumplir la orden judicial”.

El texto refiere que las menores “fueron rehenes de una madre desorientada que intentó por todos los medios incumplir con la orden judicial”. Afirma que “el daño que le está haciendo la conducta materna es inmensurable”.

Por otro lado, la presentación apunta a la exposición pública de las niñas. Según el escrito, “la madre o allegados a la madre hicieron entrega directa de la filmación de las nenas llorando”, lo que, para la defensa, “revictimiza y graba para la eternidad el nefasto episodio que la madre les generó”.

En el petitorio, la defensa solicita que “se disponga el cese del cuidado materno como medida cautelar y tenga su conducta como precedente para ordenar la restitución internacional de dos niñas que están bajo el riesgo materno”, además de requerir “la multa por difundir imágenes de las niñas a la Sra. Nara por cien millones de pesos” y sanciones económicas y procesales tanto para la madre como para sus representantes legales.

Finalmente, el escrito concluye: “Una madre que violenta, abusa y daña como lo hizo Nara con I y F no está capacitada para ejercer el rol materno, y debe perder la responsabilidad parental casi como un acto de justicia, y por el futuro de I y F, hijas también del Sr. Icardi”.