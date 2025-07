Tamara Báez perdió su cuenta de Instagram y quedó sin su principal fuente de ingresos: “Estoy triste”

La influencer contó sobre el cierre de su cuenta en una alternativa (Instagram)

Tamara Báez enfrenta una vez más un duro revés en sus redes sociales, el espacio desde el que construyó su carrera como influencer tras su separación de L-Gante. En las últimas horas, denunció el cierre de su cuenta principal de Instagram, donde acumulaba más de 500 mil seguidores, lo que representaba una de sus principales fuentes de ingresos. Con angustia, compartió la situación desde un perfil alternativo que también fue dado de baja, lo que reavivó la preocupación entre sus seguidores, ya acostumbrados a los altibajos que enfrenta en el entorno digital.

Desde que comenzó a hacerse conocida, Tamara ha manejado distintas cuentas para mantenerse activa en redes. Perdió una cuenta definitivamente hace algunos meses, y ahora le cerraron la segunda, en la que tenía mayor interacción con sus seguidores y con la que realizaba colaboraciones comerciales. Desesperada, recurrió a un tercer perfil en Instagram para dar a conocer su malestar: “Estoy triste sin mi otra cuenta”, escribió, junto a una imagen de una copa y un emoji de tristeza.

Horas más tarde, ese perfil alternativo también fue suspendido. Así, la influencer quedó una vez más fuera de su principal plataforma de comunicación y trabajo. No es la primera vez que atraviesa este tipo de situación: en octubre del año pasado, su cuenta habitual fue cerrada de manera repentina, lo que la obligó a comenzar de cero con una nueva cuenta identificada como @tamibaez222, que también fue perjudicada en las últimas horas. “Buenas, me cerraron la cuenta principal”, anunció entonces, sorprendiendo a su comunidad virtual.

Tamara le avisó a sus seguidores cómo se sentía luego del cierre de su fuente principal de ingresos

Las redes no son solo un espacio donde Tamara comparte parte de su vida cotidiana, sino también una herramienta de ingresos. Por eso, cada cierre representa un golpe económico. En sus publicaciones suele promocionar productos, marcas y servicios, y también mantiene una comunicación diaria con quienes siguen sus pasos desde los inicios de su relación con el referente de la cumbia 420.

A esta situación se suma una preocupación que Báez decidió compartir recientemente: su salud. La influencer fue diagnosticada con hipotiroidismo y, por primera vez, se refirió públicamente a ese diagnóstico. Todo surgió durante una ronda de preguntas en sus historias de Instagram, en la que un usuario quiso saber cómo transitaba la enfermedad. “Estoy medicada hace dos meses y de por vida, no me queda otra”, respondió. “Ya me siento mucho más deshinchada de cara”, agregó, señalando algunos de los primeros cambios positivos tras iniciar el tratamiento.

La sinceridad de la joven generó empatía inmediata entre sus seguidores. Muchas personas que conviven con hipotiroidismo se volcaron a su perfil para compartir experiencias. Una seguidora, por ejemplo, escribió: “Lo más difícil de vivir con hipotiroidismo son los cambios de humores, nadie nos entiende”. A lo que la influencer respondió con un “Te juro”, convalidando esa vivencia compartida.

Tamara compartió los detalles de su tratamiento y cómo lo lleva en su rutina diaria (Instagram)

La influencer también relató cuándo fue que se enteró de su diagnóstico. Según explicó, los primeros síntomas aparecieron después del nacimiento de su hija Jamaica. Fue en ese momento cuando comenzaron a detectarse desórdenes hormonales que la llevaron a realizar estudios médicos. Desde entonces, inició un tratamiento que incluye medicación diaria y controles periódicos.

A lo largo de los últimos años, fue construyendo una comunidad sólida que no solo sigue sus posteos sobre belleza, maternidad o entretenimiento, sino que también la acompaña en momentos difíciles. La pérdida de su cuenta más activa y los desafíos de salud que enfrenta la muestran en una faceta distinta, más vulnerable, pero también más cercana. Y, pese a que esta situación se repitió en varias oportunidades y tuvo que buscar una solución para retomar sus actividades habituales, Báez continuó comunicándose a través de sus cuentas secundarias y agradece los mensajes de apoyo.