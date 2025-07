Luisana Lopilato mostró su exigente rutina de entrenamiento: “Empezá el día con eso que te hace bien”

En su gimnasio privado, Luisana Lopilato mostró cómo se ejercita para mantener una vida saludable (Video: Instagram)

Luisana Lopilato mantiene una rutina activa pese a su exigente agenda profesional y su vida familiar en Canadá. Casada con Michael Bublé y madre de cuatro hijos, la actriz volvió a mostrar cómo se entrena en su hogar, y aprovechó para compartir una reflexión sobre la constancia y la fuerza de voluntad.

Desde su cuenta de Instagram, Lopilato compartió en sus historias un video en el que se la ve entrenando en el gimnasio privado de su hogar, conocido como “Bublé Gym”. Allí se la puede observar haciendo abdominales, ejercicios de fuerza sobre banco y corriendo por el amplio jardín. La secuencia estuvo acompañada por un audio en inglés con frases motivacionales: “Nadie va a venir a decirte que salgas por la puerta y hagas ejercicio. Nadie va a venir a escribir el plan de negocios por vos. Depende de vos, a menos que entiendas eso. Vos sos quien tiene que impulsarte. No vas a cumplir tus sueños así nomás. Simplemente no estamos hechos de esa forma. No naciste así. Y, como adulto, claramente no sos así”.

Al finalizar la rutina, la actriz compartió una imagen en la que se la ve sonriendo tras completar el entrenamiento y escribió una reflexión personal: “Empezá el día con eso que te hace bien. Acordate: nadie lo va a hacer por vos”. En ese sentido, Luisana volvió a destacar así su compromiso con el ejercicio físico y con mantener hábitos saludables incluso desde casa. Vestida con un conjunto deportivo blanco y lila, mostró su entrenamiento en distintos sectores del hogar, tanto en interiores como al aire libre, en medio de un entorno natural.

La reflexión de Luisana luego de una jornada de ejercicio

Cabe recordar que ella vive con su familia en una enorme mansión de 9.300 metros cuadrados que tiene siete habitaciones, 15 baños, dos sótanos, una casa de servicio y una cocina muy amplia que la actriz deja ver cuando comparte en sus redes sociales videos de las distintas recetas en compañía de sus hijos. El gimnasio, donde realiza sus rutinas, no es el único lugar donde puede entrenar, sino que también cuenta con una piscina climatizada, cancha de tenis y hasta pista de hockey sobre hielo.

No es la primera vez que la actriz muestra su espacio de entrenamiento. En agosto pasado, también había compartido un video en el que explicaba su rutina de piernas e invitaba a sus seguidores a sumarse. “Me han preguntado muchísimo por mis rutinas, así que entrá a mi perfil para poder verlas”, decía entonces. Con una barra de pesas de fondo, Lopilato agregó en esa oportunidad: “Hoy no hay excusas, aunque el sillón esté muy cerquita”.

En la descripción de ese video, enumeró los ejercicios que recomendaba para hacer entre cuatro y cinco series, o de 10 a 12 repeticiones: “Sentadillas en caja, peso muerto rumano (RDL) hacia sentadilla sumo, zancada hacia adelante con peso sobre la cabeza seguida de zancada inversa, y sentadilla sube/baja con salto”.

La actriz aprovecha cada oportunidad que tiene para compartir cómo se ejercita (Instagram)

En medio de su enfoque saludable, su esposo Michael aprovechó para hacer una broma que no pasó desapercibida. “La verdad es el gimnasio de Lu, nunca fui”, comentó el cantante en tono humorístico. Rápidamente, sus seguidores respondieron con ingenio: “Pero lleva tu apellido”, “Mantendré su secreto”, “Ambos llevan ese apellido”, “Excelente aclaración”.

De esa manera, Lopilato, que divide su tiempo entre los sets de grabación, la crianza de sus hijos y sus rutinas saludables, encontró en sus redes sociales un espacio para compartir no solo su día a día sino también una forma de alentar a otros. Con frases motivacionales, ejercicios explicados y una actitud constante, la actriz reafirma su compromiso con el bienestar físico y emocional, siempre con un mensaje claro: nadie va a hacerlo por vos.