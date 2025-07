La reacción de Jujuy Jiménez cuando la cuestionaron por su trabajo: “Muchas veces me río”

Sofía Jujuy Jimenez reveló de qué vive

Bajo el sol de las Islas Baleares, Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes desde la playa. La modelo argentina, con 1,7 millones de seguidores en Instagram, eligió un entorno de mar y arena para mostrar su estilo, posando con una microbikini marrón oscuro decorada con símbolos y letras en tonos tierra. La publicación, que rápidamente sumó reacciones, incluyó un mensaje espontáneo: “Vos me dejás sola 2 minutos y pasan estas fotos. De repente, bookcito playero”, escribió la influencer en el pie de foto.

La conexión de Jiménez con el mar quedó reflejada en otra frase que acompañó la publicación: “Cómo amo el mar, dios mío. Me genera tanta sensación de libertad, me da tanta paz. ¡Solo me sale agradecer!”. Estas palabras, compartidas en su cuenta, transmitieron el vínculo personal que la modelo siente con el entorno costero y la tranquilidad que le aporta.

El recorrido reciente de la modelo no se limitó a las playas españolas. Días antes, desde el Caribe, optó por un vestido lencero blanco translúcido, con encaje floral, breteles finos y una silueta ajustada, una prenda diseñada por la argentina Joti Harriague. En esa ocasión, la influencer acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a quienes la siguen: “Yo seguiré soñando. Que la vida me lleve con mi cora como GPS. Miren si no, hasta donde me trajo. ¡Vale la pena soñar gente, anímense, y denlo todo hasta cumplirlo! Con acción, pasión, dedicación y mucho amor, la magia sucede! Que no se pierda nunca”.

Jujuy Jimenez en las Islas Baleares

El itinerario incluyó también una escala en Miami, donde asistió a los partidos de Boca Juniors en el Mundial de Clubes. Tras esa experiencia, la modelo viajó a Madrid y compartió un video en el que mostró las compras realizadas en la capital española, sumando así otra parada a su serie de publicaciones internacionales.

En medio de estas actualizaciones, una pregunta recurrente volvió a aparecer entre los comentarios de sus seguidores: “¿De qué vive?”. Ante la insistencia, Jiménez decidió responder de manera directa y publicó un video para aclarar el tema, buscando despejar las dudas sobre su actividad profesional y la fuente de sus ingresos. Y lo hizo citando el mensaje de una seguidora.

“Trabaja para marcas que la contratan y aparte de dinero le pagan los viajes. Yo viajé con ella en 2023 al Mundial Femenino de fútbol”. Y tomando ese comentario como base, explicó su punto de vista: “Respecto a esa típica pregunta, muchas veces me río, la mayoría de las veces, muchas otras veces me enoja o me pega desde otro lado. Y la realidad es que hoy quiero agradecer a esta mujer que me hizo el favor y respondió ella por mí”, aseguró.

La reflexión de Jujuy Jiménez mientras se bañaba al aire libre

En el mismo sentido, continuó su reflexión: “Me doy cuenta de que hay muchas personas que de verdad no saben esta nueva manera de trabajar. Entiendo que me ven viajar, me ven de un lado al otro, me ven viviendo la vida, disfrutándola, porque así soy yo, esa es mi energía y la tuve siempre. Y los que me conocen de toda la vida, he sido siempre así, nada más que ahora al ser conocida, se nota en las redes y mi trabajo es eso”, explicó, refiriéndose a la exposición que implica su presencia en plataformas digitales y medios de comunicación.

Jiménez detalló que su labor se basa en acuerdos comerciales con marcas, quienes la eligen para diversas tareas. “Hoy con las redes sociales existen acuerdos comerciales, publicidad donde las marcas quieren o darse a conocer o presentar nuevos lanzamientos, o recomendar productos o vender más, simplemente vender”, afirmó. Este tipo de colaboraciones, según la influencer, se apoya en la imagen pública que construyó durante más de 15 años de trayectoria en los medios.

La relación entre su vida personal y profesional también se refleja en la cantidad de millas acumuladas. “Hoy en día hay mucho de viajes y yo soy muy fan de viajes, no tengo hijos, no tengo perro, de casualidad tengo una planta que me ayuda mi vecina que la va a regar”, relató, subrayando la libertad que le permite su estilo de vida. Esta flexibilidad fue clave para combinar su pasión por viajar con las oportunidades laborales que surgen a partir de su imagen y su capacidad de comunicación.

Jujuy Jiménez no deja de graficar cada uno de los destinos a los que viaja

Durante su exposición, Sofía también hizo gala de su currículum más convencional: “Hice de todo en estos años laborales, como actriz, conduje programas de televisión, entretenimiento, noticieros, lo que se les ocurra”, relató, y aseguró que continuará enfocada en las redes sociales, donde encuentra un espacio para seguir creciendo profesionalmente.

En el cierre de su mensaje, la influencer agradeció a quienes la acompañaron durante años y saludó con un dejo de ironía a quienes recién la descubren. “A los que no me conocían, los saludo, vayan a googlearme, fíjense y verán de todo”, invitó, al resaltar la diversidad de su trayectoria. También compartió detalles cotidianos, como su estadía en el departamento de una amiga en Valencia, y expresó su entusiasmo por seguir compartiendo su vida y experiencias a través de las redes sociales.