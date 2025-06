El enojo de Sabrina Rojas contra Luciano Castro por su ausencia en el cumpleaños de su hija: “Sin energías pesadas”

Este sábado Sabrina Rojas le organizó una fiesta por sus 12 años a Esperanza, su hija fruto de su matrimonio con Luciano Castro. La celebración fue a lo grande y la conductora de Pasó en América mostró al detalle cómo fue el festejo. Sin embargo, la ausencia de su exmarido fue notoria y a través de sus mismas redes sociales apuntó contra él.

“Siempre y para siempre. Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, escribió Sabrina, con un tiro por elevación para su expareja, junto a una imagen en la que aparece en el momento de la torta con su hija y su nene menor, Fausto.

“Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen, yo los elijo siempre!“, continuó, filosa.

Los mensajes de Sabrina Rojas por el cumpleaños de su hija, Esperanza, y sus dardos hacia Luciano Castro (Instagram)

"Con este abrazo, puedo asegurar que me siento toda poderosa", expresó Sabrina Rojas

Unos minutos después, subió un video suyo en la fiesta, en el que aparece bailando y con un mensaje en el que expresa su malestar. “¿Yo? ¡Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida! Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella", lanzó.

“Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”, concluyó.

La fiesta por los 12 años de Esperanza, la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Entre globos dorados y detalles cuidadosamente planificados, la celebración de los 12 años de Esperanza, hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro, captó la atención tanto por el despliegue como por las palabras que la actriz compartió en redes sociales hacia su hija. La celebración se desarrolló en un contexto de felicidad, con elementos que hicieron sentir a la homenajeada protagonista absoluta de su día especial.

Sabrina eligió una temática cuidada para agasajar a su hija en su cumpleaños número doce, sumando globos, luces y una ambientación soñada. Las imágenes y videos compartidos en redes sociales mostraron la dedicación puesta en cada detalle de la decoración, así como la alegría de la cumpleañera y los invitados. Entre los asistentes, destacaron familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a la niña en una jornada repleta de juegos, música y regalos.

“La niña más buena”, le dedicó la animadora a su hija, antes de mostrar su cólera contra su exmarido por su ausencia, y complementó el mensaje con fotografías que retrataban distintos momentos compartidos a lo largo de los años, reflejando la unión madre e hija. Este gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes se sumaron a la ola de comentarios afectuosos y saludos para la joven en su día.

Sabrina Rojas compartió en redes sociales los momentos más emotivos y divertidos del cumpleaños de su hija Esperanza

Los emotivos saludos de Sabrina Rojas y Luciano Castro por el cumpleaños de su hija

La celebración incluyó además una torta especialmente diseñada y mesas con dulces alusivos a la ocasión, consolidando un contexto de festejo en el que la niña se vio rodeada de afecto. El cumpleaños tuvo la presencia de elementos lúdicos y de entretenimiento para los niños invitados, que pudieron disfrutar de juegos y distintas actividades durante la tarde.

La ambientación incluyó elementos decorativos de colores brillantes y una mesa principal donde la torta, los regalos y los souvenirs fueron los protagonistas. La obra de organización reflejó la intención de Sabrina de crear recuerdos felices y transcendentales en el marco de su paso a la preadolescencia.