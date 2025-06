José María Muscari habló luego de sufrir un pico de presión: “Al sanatorio con el tapado de leopardo”

Anoche, la grabación de Pasapalabra se vio interrumpida cuando José María Muscari se descompensó en pleno set. Todo empezó mientras el director teatral disfrutaba el programa y notó que algo no estaba bien. “Me empezó a salir sangre de la nariz. Bueno, cuando me tomaron la presión tenía la presión alta y obviamente por protocolo me llevaron a una guardia para estabilizarme.”, contó hoy, ya más tranquilo y de muy buen humor en sus historias de Instagram.

Muscari se explayó sobre el episodio, contando detalles desde la ropa hasta la reacción de su hijo y la asistencia médica. “Yo me había tirado todo el glamour encima, me fui con un tapado de leopardo. Estaba muy preparado para ganarle el rosco a Matilda, estaba feliz porque en mi equipo estaba mi amiga Noelia Marzol, mucha ilusión en mi casa, mi hijo esperándome diciendo ‘vamos viejo, que ganaste el rosco, eh’”, describió sobre cómo vivía el momento justo antes de la descompensación.

El traslado a la clínica Anchorena San Martín fue todo un show, según sus propias palabras: “No les puedo explicar lo que fue mi imagen llegando al sanatorio con el tapado de leopardo. No, no, no, no, no. ¡Dios mío! O sea, quiero que entiendan mi nivel de vergüenza. Cuando llegué al Anchorena San Martín con la presión muy alta, que bueno, por protocolo te bajan de la ambulancia. Tienen que entrar en la silla de ruedas no sé cuánto. Y yo con un pantalón engomado de cuero, las botas que ya vieron que mostré antes. Todo muy... Porque yo, cada vez que voy a Pasapalabra lo doy todo. Y ese tapado que parezco escapado de una película de Almodóvar.”

El posteo de José María Muscari luego de recibir el alta médica

Sobre cómo lo recibió el equipo médico, Muscari también fue muy expresivo: “Capítulo aparte médico, cardióloga, enfermeros, enfermeras del Anchorena San Martín. Extraordinario cómo me atendieron. Espectacular. Divinos. Los amé”, remarcó entre risas y gestos de cariño. Y aclaró que, a pesar de la presión alta, en ningún momento se sintió mal: “Mi primera reacción, aún con la presión alta, porque era asintomática, yo no sentía nada, me sentía bárbaro, fue decirle al médico y a la médica ‘No se crean que yo me visto así. O sea, estaba grabando un programa de televisión’”.

Según detalló, tras practicarse los estudios que le ordenaron en la clínica, “tengo todo perfecto, sangre, orina, electrocardiogramas, o sea que posiblemente sea de presión alta y no lo haya descubierto hasta este momento, por lo cual ahora tengo que seguir unos controles, pero todo bien.”

Antes de despedirse, Muscari compartió la indicación que le hicieron los médicos de tomarse con calma los próximos días, sobre todo que le haga un espacio al gimnasio: “Lo único que me dijo la cardióloga es estos días no hagas ejercicio físico. Solo salí a caminar un poco, así que ahora me voy a ir a caminar. Cuando mi hijo se va al gimnasio, me voy a caminar.” Además, llevó tranquilidad sobre su salud actual: “Me dieron una pastillita que tengo que tomar durante un tiempo, tomarme la presión, que la tengo perfecta. Hoy estoy pipí cucú, tengo 11-8, así que bueno, muchas gracias a todos por la preocupación.”

La divertida conclusión de Muscari sobre llegar a una guardia con un tapado de leopardo

Finalmente, agradeció a su comunidad y a los medios por el respeto y la preocupación: “Gracias a todos por la preocupación y gracias a los medios también que fueron muy divinos, contando muy respetuosamente lo que me había pasado. Nadie sensacionalista, dijeron toda la posta. Así que gracias”.

A modo de guiño y con el toque humorístico que lo caracteriza, cerró su relato en Instagram: “El Anchorena San Martín nunca creyó recibir a un tipo con presión alta disfrazado de animal print”.