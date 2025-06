Las lágrimas de Mirtha Legrand cuando habló sobre los rumores de su retiro de la televisión

Mirtha Legrand se emociona al desmetir su retiro de la TV (Video: Puro Show)

En las últimas horas, un rumor sacudió al mundo del espectáculo: la supuesta despedida definitiva de Mirtha Legrand de la televisión. Todo comenzó a circular tras la emisión de Intrusos (América) cuando surgió la versión de que la conductora dejaría de estar al frente de La noche de Mirtha. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores y un fuerte revuelo en los medios.

Este miércoles por la noche, la máxima diva del espectáculo argentino fue abordada por periodistas a la salida del teatro, luego de disfrutar de la función de Pretty Woman en la calle Corrientes, donde Florencia Peña es la protagonista. Frente a las cámaras y micrófonos que la rodearon, la conductora no esquivó las preguntas y, en medio de los flashes y los aplausos de quienes la reconocieron en la vereda, respondió sobre el rumor que se expandió durante el día.

“No sé de dónde salió esa información. Yo no dije nada, no sé de dónde salió la información”, afirmó entonces, visiblemente sorprendida por la consulta de los periodistas que se acercaron en busca de una precisión. Las palabras de Legrand no solo despejaron dudas, sino que también confirmaron el fuerte vínculo que mantiene con su público y la expectativa permanente sobre cada una de sus decisiones.

Mirtha Legrand no dudó en enfrentar los micrófonos y hablar de rumor de su retiro (Crédito: RS Fotos)

Mientras la multitud la acompañaba, la presencia de Mirtha, rodeada por el cariño del público y el interés de la prensa, dejó en evidencia el lugar que ocupa como figura central del espectáculo argentino y el afecto inalterable que el público le profesa.

El martes, durante la emisión de Intrusos (América TV), Adrián Pallares informó que Mirtha habría tomado la decisión de alejarse de la televisión de manera definitiva este año. De acuerdo con el conductor, este anuncio marcaría el cierre de una trayectoria de más de 55 años en la pantalla, durante los cuales Legrand se consolidó como una figura central del espectáculo argentino.

En el programa, Pallares afirmó con contundencia: “Este es el último año de Mirtha Legrand en la televisión”, e indicó que la presentadora ya compartió esta decisión con su círculo más íntimo. Según el periodista, la diva se encuentra preparando los detalles de lo que sería su gran despedida, cuidando cada aspecto del final de su ciclo televisivo. Pallares agregó: “Ya habló con la gente más cercana y dijo que este año se retira oficialmente”. Explicó además que la conductora se encuentra en buen estado de salud y que su objetivo es cerrar su carrera profesional de modo planificado, otorgando un cierre acorde a las décadas de trayectoria y a su histórica presencia en los medios.

La noticia de un posible retiro generó una fuerte repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, dada la relevancia histórica de Legrand y la vigencia de su labor televisiva. Sin embargo, el miércoles, la propia Mirtha Legrand respondió públicamente al rumor difundido por Pallares, brindando su versión frente a la prensa respecto de las especulaciones sobre su futuro en la televisión.

Mirtha Legrand respondió a un mito sobre su pelo: "Jamás usé peluca"

En la emisión de este último sábado de su programa, la conductora deslumbró con un vestido de Claudio Cosano, confeccionado en terciopelo negro y oro, bordado en palletes y cristales. Para esa emisión, la diva bromeó con su producción sobre su atuendo y hasta se refirió a un mito sobre su apariencia.

Durante el inicio del ciclo, la diva compartió detalles sobre el vestido que eligió, destacando el trabajo artesanal y la belleza de sus detalles. “Es un vestido de negro y oro bordado en palletes. ¿No es divino?Atrás también está bordado. No me doy vuelta porque me van a ver la colita”, expresó con humor, generando risas entre los presentes.

Mientras que el cabello, peinado por Leo Cosenza, se presentó suelto con ondas marcadas, un look bien “legrandesco”, siempre reforzando su impronta de diva. Con humor, Mirtha abordó un mito recurrente que gira sobre su imagen.“Me peinó Leo Cosenza. El pelo mío. Parece que le preguntan si uso peluca y yo jamás usé”, aseguró, despejando dudas sobre su emblemática figura.