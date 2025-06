El desconcertante look de Melody Luz que sorprendió a sus seguidores en las redes sociales

La bailarina enfrenta un turbulento periodo tras separarse de Alex Caniggia y retomar su carrera artística (Captura de video)

Melody Luz volvió a llamar la atención de sus seguidores con una publicación en la que se mostró de una manera completamente inesperada: luciendo su cabeza completamente calva, sin cejas ni su habitual melena rizada. La imagen, difundida a través de sus historias de Instagram, generó un fuerte impacto entre los usuarios que siguen su día a día, ya sea por su faceta artística, su rol como madre o su vínculo con el cocinero Santiago del Azar, con quien mantiene una relación sentimental desde hace varios meses.

Lejos de tratarse de un cambio de imagen definitivo, la postal forma parte de una producción estética que la artista realizó durante el período de aislamiento por la pandemia. En el pie de la foto, Melody escribió: “Hablando de maquillaje, es el Día de la Maquilladora amorrr”, en referencia a una efeméride que celebra el trabajo de quienes dominan este arte. Más abajo, agregó: “Acá un flash que hice en pandemia para ser más virtual”, frase que despejó las dudas y aclaró que se trató de una intervención visual vinculada a su formación y su actividad como performer.

Melody Luz impactó en redes al compartir una foto calva, parte de una producción estética realizada en pandemia

La bailarina está atravesando un período en total movimiento. Recientemente separada de Alex Caniggia, padre de su hija Venezia, y en pareja con del Azar, se encuentra cambiando constantemente. Desde hace algunas semanas, volvió a teñirse de colorado, el color que más tiempo llevó y con el que saltó a la fama, y escribió en su Instagram: “Cuando una mujer se tiñe de rojo PREPÁRENSE”.

Además, desde su ruptura, es protagonista de varios escándalos por estar en conflicto con el mediático hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis. “Mucho cuiden a la familia. Poco ponerlo en práctica”, fue la frase que escribió hace apenas dos días en Instagram, en una historia con fondo negro y letras blancas.

A esto le siguió una selfie en primer plano de ella, con lágrimas en los ojos, sin dar explicaciones de que fue lo que se lo provocaron. Esto sucedió mientras la pequeña llegaba a su casa para estar el fin de semana con ella: “Así, con esta angustia, tengo que recibir a mi hija”, escribió en el pie de la imagen. Luego, tomó una página del libro de la novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi y compartió el mensaje que le mando Caniggia a las 12:43 de la noche.

Un intercambio entre Melody Luz y Alex Caniggia por el cuidado de su hija desató nuevos escándalos en redes

“No bastó con que Venezia quede internada”, fue lo que le mando el Emperador. Y la respuesta de la influencer fue por medio de las redes, dejando en claro que lo que dice su expareja ante las cámaras no es lo que verdaderamente piensa. “Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras. Para empezar, ABRIGALA cuando está CON VOS y si tiene fiebre MÍNIMO me avisás y no la medicás sin consultarle a nadie”, arrancó la contestación de la modelo... y no frenó allí.

“Y lo publico por acá porque el muy cagón AÚN no se quiere sentar en frente mío a hablar. Así que entérate por acá”, agregó. Luego sumó la frase que se convirtió en una especie de mantra en esta nueva etapa de su vida: “No me callo más. Y menos por mi hija”.

Tras todo este descargo, subió un video de la llegada de su hija al departamento que alquiló semanas atrás. Allí, se puede ver la felicidad de ambas por estar juntas nuevamente y para cerrar el tema expuso: “Acá la mala madre volviendo de trabajar. Recuerden chicas, si son mamás, trabajan y ENCIMA tienen novio, son malas, put... y todo lo peor”. Por su parte, el padre de la niña, no reaccionó públicamente.