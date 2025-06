Cuál es la grieta que se abrió entre Rocío Marengo y Eduardo Fort para el futuro del bebé que esperan

La elección del nombre del bebé no es el único debate entre los futuros padres, Rocío Marengo y Eduardo Fort. Según la propia modelo, la designación de los padrinos o madrinas es una cuestión que aún no han conversado en pareja y en la que existen aspirantes interesados, pero no una resolución definida. “Falta muuuucho para eso”, aseguró, enfatizando que otras prioridades ocupan el primer lugar en la lista de pendientes, entre ellas la negociación por la preferencia futbolística que tendrá la criatura.

“Quiero aclarar que el bebe todavía no tiene padrino/madrina. Es un tema que si bien hay candidatos/as postulados, no lo tenemos hablado con el papá. Falta muuuucho para eso! Hay otras decisiones para tomar antes!”, escribió en sus historias de Instagram,

Además, Marengo explicó a través de su último mensaje en redes sociales que ambos padres defienden sus colores: “Hay que negociar lo del equipo de fútbol que no está nada fácil! Edu quiere de Boca, yo de River”, explicó, una situación que complica el consenso. Además, enumeró la gran cantidad de elementos y decisiones que todavía restan tomar antes del nacimiento del bebé: “Carrito, cuna, camaritas, chupetes, colecho, bueno básicamente ¡toooooooodo todo!”

El posteo de Rocío Marengo donde queda claro que la elección del equipo de fútbol del bebé será un tema de discusión

A estas definiciones familiares y logísticas se sumaron nuevos datos durante la última aparición de Marengo en LAM, según consignó Infobae. En el programa, Marengo compartió que el parto está previsto para noviembre de 2025. También reveló las opciones que evalúan para nombrar al bebé: si nace niña, contemplan Francesca, Sofía o Catalina; para un varón, las alternativas consideradas hasta el momento son Benjamín y Felipe. Sin embargo, ella aclaró: “Los nombres que tengo me los tiran abajo mis sobrinos. Yo tiro un nombre y ellos me dicen ‘no’. Yo quería algo cortito y original. Tiré Homero pero me lo bajaron. Por redes me pidieron que le ponga Ricardo”.

La mediática subrayó que conversar sobre los padrinos y madrinas no representa una urgencia frente a las decisiones inmediatas como equipar adecuadamente la casa, definir el nombre y resolver las simpatías deportivas. Marengo enfatizó que atravesar esta etapa exige diálogo, negociación y una planificación que va desde lo simbólico hasta lo práctico.

La actriz también reveló los sacrificios que hizo para llegar a esta buena noticia y los pedidos que hizo a la fe: “Nunca bajé los brazos, se me hizo muy largo, no lo esperaba. Yo me fui a Luján mil veces, le pedí al padre Ignacio, tuve señales. El padre fue parte, yo estaba en un lugar que nunca estoy en la fábrica y viene un señor con estampitas, y me da la estampita del padre Ignacio. Llanto. Yo cumplí todo lo que me decía él. Son cosas a las que uno se aferra. Hay que naturalizarlo y ser empático. Edu también tuvo que hacer mucho, él también se tuvo que hacer una intervención, nunca imaginé que él lo iba a hacer. Para la familia fue una noticia hermosa. Eduardo tiene tres hijos grandes. Va a ser una alegría este bebé, ya trajo unión y paz”.

Marengo con Martita Fort: la sobrina de Eduardo fue una de las primeras en felicitarla

La primera vez que habló del embarazo, luego de anunciarlo en sus redes sociales, fue en el programa chileno Primer plano. Allí reveló el curioso lugar donde se enteró de la noticia, la mesa de Juan Viale. “Tenía que ir al programa, una mesa divina todos topísimos...”. En un momento recibió un mensaje: era su médica.“‘¿Podés hablar, terminaste de grabar?’”, recordó la modelo. Fue entonces cuando recibió la noticia que cambiaría el rumbo de su día y, posiblemente, de su vida: “Y me dice ‘estás embarazada’”.

La reacción fue inmediata y profundamente emotiva. “Me desmorono de llanto y toda la mesa se para y me pregunta si estaba bien. Y yo no podía decir, recién me estaba enterando, no sabía mi marido, y les digo ‘sí, sí, es una buena noticia’”, relató.