Las duras palabras de Ana Rosenfeld contra Mauro Icardi: “Hizo su plan de acción y lo desplegó tal como avisó”

Ana Rosenfeld y unas duras palabras contra Mauro Icardi (Video: Intrusos, América)

Ana Rosenfeld, abogada y amiga cercana de Wanda Nara, no ocultó sus emociones al referirse a la actitud de Mauro Icardi en medio de la dolorosa disputa con su exesposa. Con firmeza y una mezcla de resignación, describió al deportista como alguien que siempre va un paso adelante, casi como un jugador de ajedrez que prevé cada movimiento antes de que ocurra. “No me sorprende”, admitió, al relatar que quienes lo conocen de verdad sabían que tenía todo planificado: cada palabra, cada acción en esta separación, ya había sido anticipada por él desde tiempo atrás.

La abogada detalló cómo el futbolista está cumpliendo punto por punto con lo que le había anunciado a la empresaria si alguna vez se separaban: violencia económica, exposición mediática de sus hijos, cada decisión perfectamente ejecutada tal como lo había prometido. “Hizo su plan de acción y lo desplegó exactamente como avisó”, remarcó con pesar.

Pese a esto, la abogada pudo ver en Icardi una búsqueda genuina de mantener unida a la familia. “Creo que ninguna familia desea separarse. Ninguna pareja quiere un divorcio, ningún hijo quiere que sus papás tomen caminos distintos”, sostuvo, dejando entrever la tristeza detrás de cada palabra. Destacó que Icardi, a pesar de las diferencias, nunca perdió de vista la importancia del núcleo familiar, y valoró sus esfuerzos por preservar los lazos no solo con Wanda, sino también con los cinco chicos. “Eso, sinceramente, se lo aplaudo”, confesó, reconociendo que el concepto de familia siempre estuvo presente en las prioridades del futbolista.

El revés judicial de Mauro Icardi con Ana Rosenfeld

Sobre el desenlace del conflicto, Rosenfeld fue honesta al admitir que no puede anticiparlo. “Serían capítulos no escritos, páginas de una historia que prefiero no imaginar”, expresó con incertidumbre y un dejo de impotencia.

Finalmente, se permitió mostrar su lado más humano al hablar del cariño que les tiene a ambos y la desazón que le produce ver cómo la situación se deteriora. “Lo intenté, lo intenté durante casi tres años y medio. Hay una interna que a mí, como abogada de familia, me duele profundamente. No soy quien para resolverlo, pero me duele ver que todo termina de esta manera”, concluyó, al reflejar la frustración y el dolor de quien acompaña de cerca y no puede evitar el sufrimiento de las partes involucradas.

Cabe recordar que el proceso judicial derivado de la escandalosa separación entre Wanda y el futbolista sumó un nuevo revés financiero para el delantero, luego de que la Justicia argentina determinara que deberá pagar una suma millonaria a Ana Rosenfeld.

Ana Rosenfeld habló después del conflicto de Mauro Icardi: "Wanda nunca puso obstáculos para que él vea a las nenas"

De acuerdo con lo informado en América TV, la periodista Paula Varela precisó: “Demanda millonaria de Rosenfeld contra Icardi. Lo que pasa es que ella empezó el juicio de alimentos que Mauro debía pagar a Wanda por sus hijas. No pagó un mango hasta ahora”.

Varela agregó que el monto impuesto por la Justicia debe abonarse en breve: “Mauro no pagó nunca y ahora la Justicia dispuso que él le tiene que pagar a Ana Rosenfeld sus honorarios. Son 13 millones de pesos lo que le debe pagar y tiene 5 días”, información que marca la urgencia del plazo para regularizar la situación legal. En directa comunicación telefónica con el ciclo liderado por Sergio Lapegüe, la reconocida abogada relató su asombro respecto al modo en que se enteró del fallo: “Realmente me encanta porque me enteré por la prensa que había salido esta resolución. Obviamente, mis honorarios estaban fijados en la cámara, pero la resolución judicial me la enteré por la prensa”.