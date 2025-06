Mirtha Legrand reaccionó a un mito sobre su peinado: “Le preguntan a mi peluquero” (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

La noche del sábado, Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido de Claudio Cosano, confeccionado en terciopelo negro y oro, bordado en palletes y cristales. Para esa emisión, la diva bromeó con su producción sobre su atuendo y hasta se refirió a un mito sobre su apariencia.

Durante el inicio del ciclo, la diva compartió detalles sobre el vestido que eligió, destacando el trabajo artesanal y la belleza de sus detalles. “Es un vestido de negro y oro bordado en palletes. ¿No es divino? Atrás también está bordado. No me doy vuelta porque me van a ver la colita”, expresó con humor, generando risas entre los presentes.

El vestido se distingue por un diseño simétrico de bordados con lentejuelas doradas, cristales y pedrería brillante, que recorrían la prenda desde el escote hasta el ruedo. Los motivos ornamentales evocaban una estética art déco que le daba un aire de teatralidad. El escote en V y las mangas largas, enmarcados por piedras negras engarzadas y apliques en forma de hojas metálicas doradas sobre los hombros, le otorgaba un toque distintivo.

La conductora además lució aros colgantes con pedrería dorada, un anillo llamativo y una pulsera brillante, todos en sintonía con los detalles del vestido. El maquillaje, centrado en la mirada con delineado intenso y sombras oscuras, aportó profundidad y sofisticación al conjunto.

Mientras que el cabello, peinado por Leo Cosenza, se presentó suelto con ondas marcadas, un look bien “legrandesco”, siempre reforzando su impronta de diva. Con humor, Mirtha abordó un mito recurrente que gira sobre su imagen. “Me peinó Leo Cosenza. El pelo mío. Parece que le preguntan si uso peluca y yo jamás usé”, aseguró, despejando dudas sobre su emblemática figura.

En la emisión de este sábado, Mirtha recibió en su programa al diputado Luis Espert, la periodista Luciana Geuna, la actriz Viviana Saccone, la exmodelo Daniela Cardone y el periodista Nacho Otero.

La operación de Mirtha Legrand: “Fue por un temita en la mano”

El martes de la semana pasada, Mirtha Legrand tuvo que realizarse una intervención quirúrgica ambulatoria que duró cerca de cuarenta y cinco minutos y resolvió un inconveniente en una de sus manos. La operación se dio en el Sanatorio Agote en el barrio de Recoleta y estuvo acompañada por su hija, Marcela Tinayre. En diálogo con Teleshow, Tinayre contó que la operación resultó exitosa y que su madre afrontó el procedimiento de buen ánimo.

La intervención fue planificada con anticipación y atendió un asunto médico menor que la conductora venía conversando con sus profesionales de confianza. La cirugía, de carácter sencillo y programado, permitió que tras unas pocas horas en la clínica, la diva retornara a su domicilio para iniciar el periodo de recuperación y, potencialmente, reincorporarse pronto a sus actividades habituales.

Según contaron en A la tarde, la animadora se mantuvo acompañada en todo momento por su círculo más cercano, y en particular por su hija Marcela que se encargó personalmente de contenerla y prestarle asistencia durante toda la jornada de la intervención.

Mirtha Legrand el domingo pasado, rodeada de amigos, antes de la operación que tuvo el martes pasado (Instagram)

La última vez que la reconocida presentadora debió someterse a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos. “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo”, escribió la propia Chiqui en abril de aquel año llevando tranquilidad sobre su salud.

“Tome la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene”, precisó la conductora antes de aquella intervención. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión. ¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. Mirtha Legrand”, concluyó.