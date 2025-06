Laurita Fernández habló luego de suspender su obra de teatro y contó cuándo regresará

Laurita Fernández contó cómo se siente a días de suspender su obra de teatro por enfermedad

Luego de ausentarse de la obra La Cena de los Tontos por cuestiones de salud, la situación de Laurita Fernández preocupó a todos sus seres queridos y fanáticos. Más aún cuando la actriz publicó un video en sus redes donde contaba la angustia que sentía. Así las cosas, después de importante reposo, la figura del espectáculo contó cómo se siente y cuándo regresará a las tablas.

Todo comenzó cuando un cronista la interceptó a bordo de su auto: “¿Cómo estás vos después de las historias que subiste? Te vimos como pocas veces antes”. Después de unos segundos de duda, la famosa respondió. “Me re contra angustié porque empecé a leer los mensajes de la gente que había ido a la función y obviamente te cuentan sus historias: desde dónde habían venido, la expectativa que tenían...“, reconoció Fernández en diálogo Puro Show.

“Y me puse re contra mal. No había comentado que me sentía tan tan mal y cuando empecé a leer todos esos mensajes, sentí la necesidad”, aclaró la figura del espectáculo y agregó: “Sentí la necesidad de contarles y mostrarles cómo estaba y que realmente no estaba disponible para hacer la función“.

Laurita Fernández contó cómo esta su salud y cuando regresará al teatro

Por último, la joven habló de su salud actual y contó cuándo regresará: “Fue simplemente eso. Pero bueno, ya está, ya estoy mejor. Ya mañana vuelvo con doble función”. Además, Laurita también le agradeció a la actriz que la suplantó: “A Dani la conozco hace un montón, es una capa y sabía que lo iba a hacer bárbaro”.

En los últimos días, la noticia de la inesperada ausencia de Laurita Fernández en la obra de teatro “La cena de los tontos” se convirtió en uno de los hechos más comentados del mundo artístico. La propia artista reconoció públicamente que atravesaba una enfermedad que le impedía cumplir con sus compromisos laborales sobre el escenario de la emblemática sala de la avenida Corrientes. Según relató Laurita, este episodio de salud la obligó a frenar por completo un calendario de presentaciones hasta ese momento ininterrumpido, afectando directamente el desarrollo habitual de la exitosa producción teatral.

“Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy. Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función”, reconoció la actriz en un video que subió a sus redes.

El mensaje de Laurita Fernández luego de ausentarse de la obra de teatro (Instagram)

“No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento. Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender”, agregó Laurita Fernández, entre lágrimas.

La actriz y conductora enfatizó las consecuencias personales y profesionales que implicó tomar la decisión de detenerse. Durante los días de reposo, la obra debió reconfigurar su dinámica escénica para afrontar la dificultad de perder, aunque fuera de manera transitoria, a su figura principal femenina. Laurita Fernández nunca minimizó la gravedad de la situación vivida, manifestando tanto en sus palabras como en sus apariciones públicas el impacto físico y emocional del cuadro que la superó y la mantuvo bajo estricto cuidado médico.

La producción de La cena de los tontos afrontó así el reto de sostener el nivel de la propuesta mientras su protagonista se encontraba fuera de juego, aguardando definiciones respecto a su evolución. Todo sucedió mientras miles de espectadores que la esperan cada noche seguían atentos el desarrollo de su situación de salud y sus posibilidades concretas de regresar a las tablas. En ese contexto, la actriz, cantante y bailarina Daniela Pantano asumió el desafío principal sobre el escenario.

Mientras Laurita permanecía en reposo bajo indicación médica, Pantano tomó el relevo con solvencia y profesionalismo, garantizando la continuidad de las funciones e interpretando con compromiso un personaje clave en la pieza

La respuesta del público frente a la situación de Laurita Fernández reflejó un acompañamiento masivo y espontáneo, especialmente a través de las redes sociales. Tras el mensaje sincero y sin filtros de la actriz, los comentarios de sus seguidores se multiplicaron para enviarle fuerza y aliento durante su proceso de recuperación. La sinceridad del video y la emotividad de sus palabras lograron generar una corriente de empatía inmediata, con numerosos usuarios que reaccionaron con mensajes de afecto, comprensión y buenos deseos en los perfiles oficiales de Laurita.