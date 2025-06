El gesto de la China Suárez con Ivana Icardi, su cuñada

La China Suárez se acercó a Ivana Icardi (Foto: Instagram)

Mauro Icardi no tiene mucha relación con su familia, sin embargo, desde que se encuentra en pareja con la China Suárez hubo un acercamiento entre las partes y se estarían construyendo puentes para mejorar el vínculo familia. En este contexto, las redes sociales hablan en volúmenes y el guiño de la China con Ivana Icardi deja en claro el estado de las cosas.

Cabe recordar que en repetidas ocasiones Ivana salió a bancar a su flamante cuñada desde España, pero del otro lado no había respuestas. Todo esto cambió el sábado por la tarde cuando Eugenia le dio me gusta a la última publicación de la influencer junto a su hermana menor, Martina Hernández.

En la foto se puede ver a las dos luciendo una remera de color rosa y con grandes sonrisas. La pequeña es la media hermana del delantero del Galatasaray, fruto de la relación de su mamá con otro hombre, ella es un par de meses más grande que la hija mayor de Mauro. Este like por parte de Suárez deja en claro que tiene ganas de conocer a su cuñada cuando sé de la oportunidad, tal vez en un viaje especial a España para reconectar con todo ese lado de la familia.

No es menor destacar que el exdelantero del PSG no sigue a su hermana en las redes sociales, por lo que esto vale por partida doble. En varias ocasiones, la exparticipante de Gran Hermano expresó su deseo de conocer a la China, afirmando que la actriz le hace bien a su hermano.“Todo a su tiempo. Claro que tengo ganas de conocerla, ella ya lo sabe”, comentó la ex Gran Hermano ante la pregunta de una seguidora.

La China le dio me gusta a la última foto de Ivana

“Le está haciendo MUY bien a Mauro, siempre dije que la mirada de mi hermano durante estos años atrás era de tristeza e incomodidad”, agregó, aludiendo sin nombrar a la mayor de las Nara. “Me alegro de que se apoyen, porque con la cantidad de barbaridades que se inventan y lo que ha vivido todos estos meses, no se lo deseo a nadie”, concluyó el tema.

Además, agradeció a quienes apoyan a la pareja, destacando las dificultades que han enfrentado debido a los rumores y especulaciones. Es sabida su mala relación con Wanda Nara, lo que fue limando el vínculo con su hermano al punto de manifestar una distancia cada vez más grande. Habrá que ver si este nuevo estado de situación termina acercando a los Icardi.

Esto coincidió con el regreso de la actriz a las redes sociales. Las amenazas y los ataques virtuales hacia la actriz los llevaron a decidir alejarse de las redes sociales por unas semanas y recién el sábado volvió a publicar algo de contenido.

A diferencia de su actividad habitual, en la que compartía a diario historias y publicaciones mostrando rutinas y promociones laborales, la China Suárez pausó su presencia casi dos semanas. Su reaparición ocurrió para promocionar el estreno de “En el Barro”, el spin-off de “El Marginal” dirigido por Sebastián Ortega. En esta producción interpreta a Nicole, una joven presa, para cuya caracterización se realizó un corte en la ceja y un tatuaje en la mejilla con forma de corazón.

En sus redes, la actriz compartió una imagen de su caracterización y otra selfie frente al espejo con el vestuario propio de la serie: pantalón deportivo negro con rayas blancas, crop top rosa, ropa interior negra y buzo a juego. Durante el rodaje, publicó imágenes desde el set, junto al equipo y actores, además de mostrar el camarín decorado en rosa, con fotos de sus hijos y referencias a Hello Kitty.