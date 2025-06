El llamativo diálogo entre Nicole Neumann y una tarotista en Los 8 escalones: “Un hermanito para Cruz”

Los 8 escalones con Guido Kaczka

Durante la emisión de Los 8 escalones, una consulta inesperada de Nicole Neumann a una participante tarotista generó un momento destacado en el programa: la modelo preguntó en vivo si tendrá otro hijo, un posible hermanito para Cruz, el niño que tuvo con Manu Urcera, y que recientemente cumplió un año.

La escena se desarrolló en el estudio del ciclo televisivo, donde la interacción entre la conductora invitada y la concursante especializada en cartas captó la atención tanto del público como de los presentes.

A Nicole Neumann retira una carta de Tarot

La situación surgió cuando Guido Kaczka, conductor del programa, se encontraba formulando una pregunta a uno de los participantes, Nicolás, y decidió involucrar a Claudia, la tarotista, para que sacara una carta. La dinámica se convirtió en el centro de la escena, y tras una breve interpretación sobre la personalidad de Nicolás, Nicole Neumann intervino con su propia inquietud personal. “Un hermanito para Cruz, quiero ver”, expresó la modelo, levantándose de su asiento y generando expectativa en el estudio.

La tarotista respondió que, según las cartas, lo que se vislumbraba en el futuro inmediato era “un casamiento o un compromiso muy grande”. Ante la sorpresa de Nicole, quien ya se había casado, la especialista aclaró que el símbolo del anillo podía referirse a la firma de papeles, contratos u otros compromisos, no necesariamente a una boda.

Nicole quiso saber si la llegada de un nuevo hijo era posible

La modelo insistió en su consulta y pidió sacar otra carta, a lo que la tarotista respondió: “Y, puede costar”. Nicole quiso saber si la llegada de un nuevo hijo era posible, y la respuesta fue afirmativa: “Puede venir”, confirmó Claudia, aunque advirtió que la modelo también experimentaba dudas al respecto.

Durante el intercambio, Nicole reconoció sus sentimientos encontrados: “Sí, me da ganas, pero me da miedo también”, admitió. El conductor, Guido Kaczka, aportó un toque de humor al señalar la cantidad de hijos que ya tiene la modelo -quien es madre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero- lo que provocó risas entre los presentes. La espontaneidad de la consulta y la reacción de los participantes contribuyeron a que el momento se volviera uno de los más comentados de la jornada.

Noelia Marzol Y Maxi Diorio en Los 8 escalones

Además de la consulta de Nicole Neumann, el programa incluyó otras participaciones destacadas, como la de los bailarines Noelia Marzol y Maxi Diorio, quienes sorprendieron con un truco durante su intervención en el ciclo.

La emisión se caracterizó por la combinación de momentos emotivos, consultas personales y desafíos musicales, elementos que forman parte de la identidad de Los 8 escalones. La participación de Nicole Neumann y su consulta a la tarotista se sumaron a la lista de episodios que generan repercusión tanto en el estudio como en las redes sociales, consolidando el atractivo del programa.

Un baile fuera de programa

Nicole Neumann y Barbie Simons bailaron en Los 8 Escalones

En un envío reciente, y bajo la consigna “Años musicales”, la atmósfera en el estudio de Los 8 escalones cambió por completo cuando Barbie Simons y Nicole Neumann sorprendieron al público y a los participantes con un “perreo” de alto voltaje al ritmo del “Meneaito”. La energía se desbordó en el set cuando la dinámica del juego llevó a todos a recordar el año de lanzamiento de la popular canción, lo que desató una reacción espontánea tanto en el jurado como en los concursantes.

Barbie Simons expresó en voz alta su entusiasmo: “En este escalón, yo como me dejo llevar, me excito, me gusta, me puede la música”. La declaración de la conductora fue recibida con risas y comentarios de aliento por parte del público y sus compañeros. En ese contexto, Nicole Neumann también se animó a participar y se unió a la pista junto a su colega.

Nicole Neumann y Barbie Simons bailaron en Los 8 Escalones

El episodio, que se desarrolló en el marco del segmento dedicado a la música, no solo involucró a las figuras del jurado, sino que también contagió a los participantes, quienes se sumaron al clima de celebración. Barbie Simons y Nicole Neumann regresaron a sus asientos intercambiando miradas y sonrisas cómplices, reflejando la buena sintonía que existe entre ellas en el programa.