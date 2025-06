Dalma Maradona apuntó contra sus tías: “Usan el nombre de mi papá solo para ganar plata”

Dalma Maradona habló sobre sus tías (Futurock)

Tras la conformación del nuevo tribunal responsable del juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona brindó declaraciones a Futurock en las que manifestó su desconcierto ante los recientes acontecimientos vinculados con la jueza Julieta Makintach y las consecuencias derivadas: “No se puede explicar, realmente”, expresó en referencia a estos episodios que dieron la vuelta al mundo

En relación con el fallecimiento de su padre, Dalma calificó la situación como una tragedia y apuntó directamente a la negligencia en la atención médica, al subrayar que el desenlace fue producto de la omisión del deber de cuidado por parte del personal: “Todo es una tragedia, pero puntualmente que haya pasado eso es porque alguien no hizo el trabajo que tenía que hacer, más que nada me da una bronca absoluta y no es matar, porque no sé si es el término ese, pero realmente lo digo en el sentido de ‘no sé, tenías que hacer tu laburo. Era tan simple como dejar entrar a una enfermera... ¿Por qué no dejarías entrar a una enfermera? No tiene sentido, no se explica”, aseguró.

La joven, próxima a ser parte de una nueva obra de teatro, afirmó, además, que la toma de decisiones en torno a la internación domiciliaria del astro del fútbol respondía a órdenes específicas, al enfatizar la existencia de responsabilidades jerárquicas: “Claramente, alguien daba una orden y otro la acataba, no tengo dudas de eso, no pasó porque nadie supo, todo el mundo sabía lo que iba a pasar y sucedió”. Según su testimonio, existía una intención de controlar la marca Maradona sin la necesidad de mantener una relación personal con el exfutbolista, ya que “nadie quería estar ahí con él, era una molestia. Pero sí, la marca, que es lo que tienen ahora y al final les salió bien a su modo de ver, seguramente”.

Gianinna y Dalma Maradona a su llegada al juzgado de San Isidro antes de una de las audiencias para determinar el futuro del juicio

En cuanto al manejo de la propiedad intelectual, Dalma señaló: “Lo que sucedió acá es que su abogado cedió las marcas a él mismo a una sociedad de él, y cuando se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no corresponde, más allá de que los hijos son los que tienen que heredar el nombre, después dijo que no era para él, sino para las hermanas”, señaló en referencia a sus tías, y apuntó directamente contra el entorno familiar. “A mis tías también les cierra el hecho de quedarse con la marca”.

En declaraciones referidas al uso actual de la marca Maradona, expresó su molestia ante determinadas iniciativas comerciales: “Lo que me indigna un poco es que hacen boludeces, como que usan el nombre de mi papá para ganar algo de plata con cosas que no sé si él hubiera hecho”. Ante este panorama, decidió no profundizar ni brindar detalles adicionales: “No les voy a dar de comer, está claro que van a hacer todo lo que sea posible hasta que nos devuelvan la marca. Y no es solo mi sensación, está sucediendo, lamentablemente”.

Dalma Maradona junto con su padre en una vieja instantánea en La Bombonera

Dalma agregó que, tras experimentar durante un largo periodo una considerable carga emocional por el tema, actualmente se enfoca en su tranquilidad personal: “Pero después de hacerme mucha malasangre durante mucho tiempo, lo importante es dormir tranquila”.

Respecto del presente de la causa, tras la designación de los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Alejandro Lag, lo primero que necesitan los magistrados para tomar cartas en el asunto es recibir todo el material de la causa que está aún en manos de los jueces del TOC Nº3 de San Isidro, a cargo de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Fuentes con conocimiento del caso indicaron a este medio que esto probablemente ocurra el lunes, ya que “lo deben tener preparado”. Entonces, empezará una nueva instancia para saber qué pasó realmente durante los últimos días de Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.