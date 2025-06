Una fanática argentina logró reconciliar a Liam Gallagher con Robbie Williams y causó furor en las redes

El conflicto entre los artistas quedó mitigado gracias al posteo de una joven argentina (Associated Press/Reuters)

La pasión por los ídolos puede llevar a sus simpatizantes a protagonizar situaciones fuera de todo pronóstico. Eso fue lo que sucedió con una joven argentina que, bajo el nombre de Pampa Gallagher y el usuario @eycteann, logró lo que para muchos era impensado: que Liam Gallagher y Robbie Williams dejaran atrás años de conflicto, generando un acercamiento inesperado entre las dos figuras británicas.

Conocida en redes por su fanatismo por Oasis y por interactuar en múltiples ocasiones con los hermanos Gallagher, Pampa se volvió noticia debido a una particular conversación con el menor de la legendaria dupla del britpop. En plena interacción, la charla adquirió otro rumbo con la intervención de Robbie, lo que derivó en un momento inolvidable para los fanáticos de ambas estrellas.

Todo comenzó con una pregunta dirigida a Liam Gallagher: “¿Has considerado alguna vez jugar en Soccer Aid? Tienes suficiente talento para deslumbrarlos”, escribió la usuaria aludiendo al evento solidario organizado por UNICEF que reúne a celebridades en un partido de fútbol con fines benéficos. Este programa, que se convirtió en un acontecimiento internacional, fue creado en 2006 por el propio Williams. La respuesta de Liam no se hizo esperar. “Demasiadas celebridades. Para mí es como el infierno”, contestó el músico, fiel a su estilo irónico y ácido. Sin embargo, no dejó de aclarar su aprecio por la acción benéfica y el rol de su viejo rival: “Gran causa y Robbie Balboa está haciendo un trabajo maravilloso”.

Este mensaje abrió la puerta a la sorpresa. Williams se sumó a la conversación y dirigió a Gallagher unas palabras amables, cargadas de afecto: “Te amo adecuadamente, amigo. Eres el mejor”. El inesperado intercambio fue celebrado inmediatamente por la joven argentina, que no dudó en registrar el momento: tomó una captura de pantalla y la compartió con sus seguidores bajo un mensaje que combinaba humor y orgullo: “Amigué a Liam Gallagher y Robbie Williams. Soy la mujer con más aura de la República Argentina”. El tuit no tardó en viralizarse, sumando comentarios y compartidos en cuestión de minutos.

La repercusión de la interacción llevó a la fanática a volver sobre el tema con Gallagher. Le preguntó si había visto el mensaje de Williams, ya que el músico no había interactuado directamente con el tuit de su colega. Para despejar cualquier duda, el integrante de Oasis respondió: “Lo vi, fue muy tierno”, cerrando así la secuencia con un gesto de reconocimiento que se interpretó como confirmación de la reconciliación.

El eco de lo ocurrido llegó pronto a todo el fandom. “No sé cómo reaccionar ante esta maravilla”; “Los adoro”, “Otra coronación de gloria”; “Tenés que cerrar el estadio”; “Falta Damon Albarn y estamos todos”; “Amiga, sos una genia”; “Qué ídola sos”; “Esto va para los libros de historia”, fueron solo algunas de las reacciones multiplicadas en redes, señalando el impacto generado por la joven fan y el deseado acercamiento entre los artistas.

El trasfondo de esta historia se remonta a una enemistad de larga data. El conflicto entre ambos músicos surgió a mediados de los años 90. En el festival Glastonbury de 1995, Gallagher y Williams llegaron a ser fotografiados juntos, reflejando una breve amistad que, según relató el intérprete de “Rock DJ” en el documental Boybands Forever, no prosperó: “No creo que yo fuera su tipo”, comentó recordando esa etapa. Todo se quebró definitivamente luego de que Noel, hermano de Liam, lo llamara en público “el bailarín gordo de Take That”, desencadenando una rivalidad que atravesó la cultura pop británica durante décadas.

El episodio tuvo otro momento tenso en los Brit Awards del año 2000. Durante esa ceremonia, Williams subió al escenario para recibir el premio a Mejor Sencillo Británico e hizo una propuesta inesperada ante el público: “¿Alguien quiere verme pelear con Liam? Liam, cien mil de tu dinero y cien mil del mío. Subimos a un ring y peleamos, y todos podrán verlo por televisión”. Este desafío en vivo y en directo marcó el punto culminante del enfrentamiento público, consolidando una enemistad que parecía insalvable.

Hoy, gracias a la inesperada mediación de una fan argentina, las redes sociales fueron testigos de un nuevo capítulo entre dos de los íconos del britpop. Aunque resta ver si el acercamiento será duradero, el episodio ya forma parte de las anécdotas más comentadas de la música actual.