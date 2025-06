Mica Viciconte mostró las dificultades que tiene para dormir con Fabián Cubero y su hijo Luca: “Un poco de miedo”

La modelo compartió cómo duerme con su pareja e hijo en la cama (Instagram)

El mundo íntimo de Mica Viciconte y Fabián Cubero suele reflejarse con transparencia en sus redes sociales. Entre posteos lúdicos, reflexiones sinceras y momentos cotidianos, la pareja elige compartir tanto las alegrías como los desafíos de la crianza de Luca, su hijo de tres años. Y en esta ocasión, Mica volvió a mostrar un instante tan gracioso como revelador: las noches familiares que terminan con toda la cama ocupada por juguetes.

“Me parece que necesitamos una cama más grande con todos sus muñecos”, escribió la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) junto a una tierna imagen en la que se los ve a los tres acostados. Luca, en el centro, luce un pijama de dibujos coloridos mientras varios superhéroes, entre ellos personajes como Spiderman, Iron Man y Venom, invaden las sábanas con una tranquilidad casi humana. La cama, convertida en una especie de fortaleza de acción, se vuelve demasiado pequeña para tanta energía en miniatura. La escena no solo retrató con ternura una faceta más privada de lo que viven en su día a día en familia, sino también la manera en que comparte su momento de descanso con muñecos, completamente arropados y risas tardías.

Pero el toque de humor vino después, cuando la modelo compartió otra historia desde la cama, esta vez sola, sosteniendo uno de los tantos muñecos de plástico con expresión fingida de espanto: “Dormir con Venom me da un poco de miedo”, cerró de manera irónica en un divertido mensaje a sus seguidores.

Mica mostró cómo su hijo acomodó a sus muñecos antes de dormir

Porque si bien los momentos de ternura abundan, no todo es idílico. Semanas atrás, Viciconte decidió exponer una situación difícil: un video en el que se ve a Luca dándole una cachetada a una de las hijas que Cubero tuvo con Nicole Neumann. La situación desató todo tipo de comentarios, desde críticas hasta mensajes de apoyo, y ella eligió enfrentarlos con reflexión y firmeza. En un extenso posteo, habló sobre la importancia de educar con amor y de intervenir cuando se presentan conductas agresivas.

“Pegar no es una etapa que simplemente hay que esperar que pase. Es una oportunidad para enseñar”, explicó. Su mensaje fue claro: no se trata de castigar, sino de guiar con límites firmes y amorosos. “Criar no es consentir todo, sino acompañar con empatía, marcando lo que está bien y lo que no. Estás formando a una personita”, subrayó, en un tono sereno pero contundente.

"Me da un poco de miedo", bromeó Mica al referirse al juguete de Venom

Sin embargo, su exposición no fue bien recibida por todos. Algunos usuarios la cuestionaron, en particular por haberse reído en el video que compartió. A ellos también les respondió, sin filtro: “Relax, que en esta casa hay límites. A veces en situaciones pasa que nos sorprenden y a veces nos reímos. Pero no sean tan exagerados”, escribió. Y, con ironía, le contestó a una seguidora que la interpeló con dureza: “No sabía que eras perfecta. Disculpame”.

Lo cierto es que, desde que comenzó a compartir su rol como madre, Mica lo hizo sin máscaras. Mostró la maternidad desde el cansancio, desde la exigencia diaria de mantener límites con cariño, desde las risas y también desde la corrección. “Luca le pidió disculpas a su hermana. Hablamos con él, y entendió su error. Eso también es educar: no criar niños perfectos, sino niños que aprendan a reparar”, explicó en su momento, dejando en claro su visión sobre la crianza consciente.

Mica Viciconte mostró a Luca pegándole a una de sus hermanas mayores y reflexionó en las redes (Video: Instagram)

Hoy, lejos de los momentos difíciles, volvió a compartir la cara más divertida de la rutina con su hijo. Y, como en tantas otras familias, el problema no es el sueño, sino encontrar espacio entre tantos muñecos. Con ese humor que la caracteriza, Mica logra que cada detalle se vuelva una postal entrañable de una maternidad vivida con amor, imperfecciones y mucha verdad.