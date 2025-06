El incómodo cruce entre Melody Luz y Majo Martino luego de los rumores de romance con Alex Caniggia: “Me da vergüenza”

Melody Luz reaccionó a la filtración de mensajes entre Alex Caniggia y Majo Martino durante un programa en vivo (Video: LAM, América TV)

El conflicto entre Melody Luz y Majo Martino, dos exparticipantes de El Hotel de los Famosos (Eltrece), resurgió luego de que salieran a la luz mensajes privados que Majo intercambió recientemente con Alex Caniggia. El episodio, que comenzó con un juego televisivo propuesto por Yanina Latorre, se trasladó al estudio de LAM (América TV), donde la bailarina no esquivó las preguntas y lanzó una frase que dejó clara su posición: “Antes me caía pésimo”.

Todo comenzó durante una emisión de Sálvese Quien Pueda (América TV), cuando la conductora propuso una dinámica entre sus panelistas que terminó en escándalo. Al revisar el celular de Majo Martino, encontró una serie de mensajes y videos enviados por Caniggia, quien fuera pareja de la bailarina, a quien conoció también en el reality de Eltrece, y padre de su hija, Venezia. La situación se volvió aún más incómoda cuando los contenidos comenzaron a reproducirse en vivo, revelando un nivel de confianza entre ambos que desató múltiples interpretaciones.

Entre los audios mostrados al aire se destacaban frases como “Sos una tierna, me encanta, pero como que ahora estás más tiernita, ¿puede ser? Relajada la Pandita. Reportate, Pandi, mandá video. Amo que sos una tierna”, en referencia directa al apodo que el mediático solía utilizar en la intimidad. La interacción incluía además un video calificado por Latorre como “en bombita” y un mensaje donde Alex preguntaba: “¿Me extrañás poco o mucho, Pandi?”, a lo que Majo respondió: “Iberic man, yo también te extraño. Si me avisabas, iba con ustedes hoy”.

Los polémicos mensajes de Alex Caniggia para Majo Martino desencadenaron incómodos cruces en la televisión

La exposición de esto generó un fuerte revuelo, especialmente teniendo en cuenta que Alex se separó recientemente de Melody, con quien tuvo a su única hija. En este contexto, la producción de LAM invitó a la bailarina al estudio, donde se abordó el tema en profundidad y en presencia de los protagonistas del cruce.

Desde el piso del programa conducido por Ángel de Brito, Melody Luz rompió el silencio sobre la situación que involucraba a su expareja y a la periodista. Consultada sobre su opinión respecto a Martino, fue directa: “Eso estuvieron diciendo, pero yo no vi ningún mensaje con ella”, sostuvo al principio, sin mostrarse sorprendida por la revelación. Sin embargo, cuando Pepe Ochoa le preguntó cómo le caía Majo, fue tajante: “Antes me caía pésimo”.

En medio del intercambio en vivo, la producción del programa se comunicó con Majo Martino, que compartió su versión de los hechos: “Desde El hotel de los famosos no lo veo (a Alex). Hubo onda en el reality y después Melody formalizó con él y yo me puse de novia, y quedó todo ahí. Y ahora que se separaron, Alex me escribió, pero fue ahora, hace recontra poco”, aclaró. También reveló que Alex la había invitado a salir, aunque sostuvo: “no le acepté la propuesta”.

Majo Martino aseguró no haber aceptado las recientes invitaciones de Alex Caniggia tras su separación

La conversación en vivo fue subiendo de tono. Melody, con ironía, deslizó: “Prefiero que Majo sea la madrastra de mi hija y no otra mujer”, lo que generó sorpresa y dio pie a nuevas réplicas. Majo respondió con serenidad: “Yo te la cuidaría muy bien. Lo digo porque me gustan los niños, pero no hay nada con Alex”.

La tensión creció cuando se abordaron temas más personales. Martino lanzó una crítica al actual novio de Melody, Santiago del Azar, al calificarlo como “picaflor”, a lo que la bailarina respondió sin filtro: “Mirá que con Alex no te espera nada distinto igual”.

En otro momento del cruce, Melody se mostró incómoda por el tratamiento mediático del tema: “Me da vergüenza ajena”, expresó, antes de reflexionar sobre su vínculo pasado con Majo. “Con Majo, al principio, en El hotel nos llevábamos re bien, después era otra realidad, pasó hace mucho tiempo. Siento que ahora estás evitando el ‘se están chichoneando, se gustan’ y está perfecto”, dijo con firmeza.

Melody Luz admitió que tuvo conflictos con Majo Martino desde su paso por "El hotel de los famosos" (Captura de video)

Cuando los panelistas le preguntaron si creía que todavía quedaba algo pendiente entre Majo y Alex, la bailarina se limitó a decir: “Si quedó algo pendiente, que disfruten”, dando a entender que no tenía intenciones de involucrarse más allá de lo necesario, aunque sin ocultar cierta molestia.

Del lado de Martino, la situación no fue menos incómoda. “Hablar de esto enfrente de Melody me da un poco de vergüenza”, reconoció, aunque no se retractó de sus dichos ni negó el contacto reciente con el hermano de Charlotte Caniggia.