El periódico británico The Guardian eligió a El Eternauta entre las mejores producciones de televisión en 2025

Ricardo Darin en El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2024

El periódico británico The Guardian publicó su esperada selección de las mejores producciones televisivas lanzadas durante los primeros seis meses de 2025. Con el título “Lo mejor que vi en mi vida”, la lista reúne títulos reconocidos por la crítica y el público global, así como los éxitos que impactaron a los televidentes de ese país. Y las reseñas son escritas por los propios lectores. En medio de éxitos de Hollywood y producciones europeas, no sorprendió la inclusión de la serie argentina “El Eternauta” en octavo lugar entre las doce seleccionadas, que la posicionó como una de las grandes revelaciones internacionales del año.

El ranking que elaboró el medio destaca no solamente la calidad de las historias y las actuaciones, sino también la originalidad y el impacto cultural de cada propuesta. Entre las elegidas por el medio británico, en primer lugar figura Andor (Disney+), luego Mobland (Paramount), y las siguen Common Side Effects (Channel 4), Severance (Apple TV +), Dept. Q (Netflix), The Horne Section TV Show (Channel 4), The Narrow Road to the Deep North (Prime Video), This city is ours (BBC One/iPlayer), The Eternaut (tal el nombre en inglés de la serie argentina) (Netflix), The Wheel of Time (Prime Video), Shrinking (Apple TV +), Black Mirror (Netflix) y My brain: after the rupture (BBC Two/iPlayer).

La reseña de The Guardian, con Ariel Staltari en la foto (Captura)

Sobre “El Eternauta”, The Guardian eligió la opinión de Viv Bladgen, una lectora de la localidad de Somerset, quien escribió: “Es maravilloso ver cómo cobra vida este clásico de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. No conocía mucho sobre la obra cultural argentina, salvo la composición de Ariel Ramírez, Misa Criolla (parte de la cual se utiliza aquí con un efecto electrizante), y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sus luchas en el siglo pasado. Dicen que la ciencia ficción es un análisis de la época en que se escribe, y esta historia, publicada originalmente en la década de 1950, ha sido traída al siglo XXI de una manera que invita a la reflexión.”

El Eternauta, apenas comenzó a exhibirse, se convirtió en lo más visto de Netflix a nivel global. Según el sitio oficial de la plataforma, la serie dirigida por Bruno Stagnaro se convirtió, en su segunda semana de exhibición, en número 1 del segmento de habla no inglesa en 24 países. Esto casi duplicó la cantidad de países que tuvo en la primera semana, cuando eran 13. Además, estuvo en el top ten en 87 países.

En esa segunda semana (la medición llegó hasta el 11 de mayo), la producción protagonizada por Ricardo Darín fue vista en ese lapso 9.600.000 veces, lo que representó 52 millones de horas de pantalla.

Una de las impactantes escenas de El Eternauta (captura)

El protagonista de la serie basada en la historieta de Héctor Oesterheld, Ricardo Darín, que interpretó a Juan Salvo, tuvo su propia mirada sobre el fenómeno que produjo El Eternauta: “Ante todo, porque fue hecho con mucho enfoque, por decirlo de una forma tranquila. Con mucho respeto por el original, teniendo en cuenta además que es una versión y que tenés que mover las piezas porque si no no te da. Yo creo que más allá de la ciencia ficción, más allá de la realización, que realmente es muy, muy buena, lo que pasa es esta cosa de sentir que acá se puede”.

Y prosiguió: “Estamos tan cascoteados en algunos aspectos que cuando algo logra reunir esa especie de unanimidad, en ese sentido, la serie te inflama la argentinidad. Y hay algo también de El Eternauta, eso de nadie se salva solo. O, también, lo viejo funciona... Para mí son dos cosas que no son casualidades. Hay varias consignas buenísimas".