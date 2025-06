Las llamativas publicaciones de Alex Caniggia y Melody Luz por el Día del Padre

En el Día del Padre, Melody Luz publicó un emotivo video con su hija y mostró cómo celebró con Santiago del Azar

Alex Caniggia y Melody Luz atraviesan uno de los momentos más tensos de su relación. Es que a diferencia de su trato actual, al atravesar los primeros días de su separación, tanto el mediático como la bailarina destacaban sus roles como padres. Sin embargo, esa paz abandonó su vínculo, dando paso a polémicas declaraciones y fuertes indirectas. Así las cosas, este domingo, ambos realizaron llamativas publicaciones en redes y celebraron el Día del Padre de forma individual.

Alex Caniggia mostró cómo vivió el día del padre en el campo junto a su hija (Instagram)

Después de haber disfrutado de un día de relax en el campo junto a su hija y su hermana Charlotte, Alex se preparó para vivir otro día soñado junto a sus seres queridos. Fue así como el mediático compartió el detrás de escena de su festejo con sus millones de seguidores. “¿Hermosa mañana verdad? Acá el mejor padre del mundo, feliz día padres”, escribió el joven junto a una foto de un salón. Acto seguido, el influencer se grabó hablando ante la cámara: “Día del padre y es mi día. Mirá dónde estoy para festejar mi día, hermoso. Imaginate estar en un día así, en un lugar espectacular y festejarlo en familia. ¿Hay algo mejor? Saludos a todos los padres”.

Alex Caniggia celebró su día junto a Venezia y Charlotte (Instagram)

La emotiva foto que compartió Alex Caniggia con su hija en el día del padre (Instagram)

En ese marco, el joven también destacó la compañía de su hermana junto a una foto de ella con Venezia en brazos: “Lo más hermoso del mundo es ser papá, cuiden a la familia, lo más importante. Mi amor eterno tiene nombre, te amo hija de mi vida. Vos y nadie más, mi mundo entero, gracias por venir a mi vida hija, te amo. Ser tu papá es mi mejor versión”.

Melody Luz destacó a su novio Santiago del Azar en el día del padre (Instagram)

Como si fuera poco, horas después, Alex realizó un posteo en su feed donde incluyó una serie de fotos que retrataban su fin de semana en el campo. En la primera imagen, Caniggia estaba sobre un caballo junto a su pequeña. “Ser tu papá es el regalo más grande que la vida me ha dado. Desde que llegaste, mi mundo cambió para siempre. Tu sonrisa tiene el poder de iluminar mis días, y tus abrazos me dan la fuerza que a veces siento que me falta”, comenzó escribiendo en la publicación.

En su carrusel, el mediático mostró a su hija jugando en el parque comiendo y sonriendo mientras disfrutaba de la naturaleza: “Ser tu padre significa llevar un amor que no se puede explicar con palabras, un amor que no pide nada a cambio, que crece con cada paso que das, con cada logro, con cada caída de la que te levantas”.

Melody Luz homenajeó a su papá en su día (Instagram)

En ese sentido, Alex también se refirió a las lecciones que aprende de su pequeña: “Tenerte como hija es mi mayor orgullo. Me enseñas todos los días a ser mejor persona, a tener paciencia, a mirar el mundo con ternura. Me inspiras, me llenás de sentido y me das razones para seguir luchando y soñando”.

Por último, el joven le dedicó un mensaje de amor a su hija para la eternidad: “Siempre voy a estar para vos, en cada momento, en cada etapa, en cada decisión. Nunca dudes de que mi amor por vos es infinito. Te amo con todo mi corazón, mi hija hermosa. Gracias por elegirme como tu papá. Te amo amor de mi vida”.

Después de elogiarse como padres al comienzo de su separación, Alex Caniggia y Melody Luz eligieron no felicitarse por redes

Mientras tanto, a diferencia de su expareja, Melody eligió celebrar este día de forma individual. “23 meses de mi eterna compañera, mamá te ama para siempre Venezia”, escribió la bailarina junto a un video en el que únicamente se veían los pies de ambas recorriendo la vereda. Así también, la joven decidió elogiar a su propio padre a través de una foto en blanco y negro: “Él feliz con su desayuno, feliz día pa”.

Así, para sorpresa de varios, a diferencia de los primeros días de su ruptura donde elogiaba a Alex como padre, Melody eligió no subir ninguna foto ni mensaje en referencia de Caniggia. Fue así como optó por resaltar a su actual novio, Santiago del Azar: “Y feliz día a este papucho hermoso, aprendo tanto de tu paternidad Santiago”. Como extra, en horas de la noche, la figura del espectáculo compartió un video del cocinero donde la entretenía con una obra de marionetas. Luego de poner dos medias en cada una de sus manos, el chef improvisó un diálogo. “También es titiritero el chef”, escribió Luz con emojis de risa.