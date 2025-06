Mauro Icardi viajó a Uruguay para la última etapa de su recuperación física

Mauro Icardi puso el foco en su recuperación física

En medio de su conflicto legal con Wanda Nara y luego de haber presentado un escrito ante la Justicia para discutir cómo pasará el Día del Padre, Mauro Icardi decidió enfocarse en sí mismo y viajar a Uruguay, junto a la China Suárez, para afrontar la última etapa de su recuperación.

El delantero del Galatasaray había sufrido la rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a finales de 2024. Aquella lesión, la cual se generó en el triunfo del club turco sobre el Tottenham en un encuentro por la UEFA Europa League, marginó al futbolista durante varios meses.

Así las cosas, según pudo saber Teleshow, este viernes, el delantero tomó su auto y se dirigió junto a su novia a Montevideo. Más precisamente a un centro de alto rendimiento y rehabilitación para la ultima etapa, la cual le otorgará el apto medico. El jugador regresaría a Argentina este sábado por la mañana.

Mauro Icardi viajó a Montevideo junto a la China Suárez

Días atrás, en su programa Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre había dado detalles respecto a la reincorporación de Icardi al Galatasaray. “El juez le pidió que informara qué día deja el país. Por ahora el ministerio no puso visita ni regimen de llamada, nada. Hay un gris. Él se mandó una jugada maestra. Se autorizó una terapia para las chicas. La pretemporada en Turquía empieza el 2 de julio. Pero él estaría viajando, según lo que le dice a su entorno, a fin de julio. La pregunta es si va con la China”.

Este viaje al país vecino sucedió luego de que Icardi presentara ante un juez un escrito en primera persona aprobado por sus abogadas. El mismo tenía por objetivo discutir el cuidado personal de sus hijas. Además, según pudo saber Teleshow, el jugador solicitó la revocatoria de una resolución judicial, alegando perjuicio irreparable para él y sus hijas.

Además, denunció parcialidad y doble vara de la Justicia, señalando decisiones injustas y arbitrarias en su contra. Expuso que sus hijas fueron trasladadas a Argentina por su madre sin su consentimiento y denuncia impedimentos para ejercer su rol paterno. Relató exclusiones de su vivienda y falsas denuncias de violencia, así como incumplimientos reiterados de la madre de sus hijas a órdenes judiciales.

Mauro Icardi busca pasar el Día del Padre con sus hijas sin condiciones externas

El delantero busca disfrutar su día sin ninguna imposición judicial respecto de con quién y cómo debería compartir este momento. Sin embargo, hasta ahora, las condiciones impuestas no fueron de su agrado. En primera instancia el hecho de que la reunión tenga que ser en el domicilio de su expareja, más teniendo en cuenta la orden de restricción que pidió Wanda. La segunda es el hecho de que La China Suárez, su actual pareja, no pueda estar presente en la reunión.

En ese marco, trascendieron rumores que indicaban que el delantero pasaría el Día del Padre rodeado por los hijos de la China Suárez y la familia de ella. “Mauro tiene un asado en la casa con toda la familia de la China, el padrastro de la China, la madre, y mandó a comprar la carne. Tiene todo listo y él no piensa ir al chateau con sus hijas", afirmó Yanina Latorre en su ciclo.

Al respecto, la conductora también agregó a la situación: “Las hijas le prepararon sorpresas, cartulinas. Hoy subió un escrito tremendo donde dice de todo. Yo lo entiendo que no quiere que lo manejen, pero me parece que le está dando más importancia a la pelea de él con Wanda por la China que el ver a las nenas. Esta edad de las chicas no vuelve y esto lo digo seriamente”. Sin embargo, fuentes cercanas desmintieron esta situación a Teleshow.