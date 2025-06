Juana Repetto se animó a un cambio de look tras su separación: “Me la jugué”

Juana Repetto se animó a un cambio de look tras su separación (Video: Instagram)

Hace semanas, Juana Repetto anunció su separación de Sebastián Graviotto. Desde ese momento viene diciendo en sus redes sociales que estaba preparada para un cambio de look radical, sin embargo, no se animaba a llevarlo adelante. Finalmente, juntó coraje, compró todo lo necesario para hacerlo en su casa y se sumó a la tendencia del rojizo.

El proceso arrancó con una selfie divertida en la que apareció con una bolsa plástica cubriendo su cabeza: “Ok, me la jugué. ¿Adivinan a qué se debe esta foto?”. Eso fue todo lo que puso en el pie de foto y la sección de comentarios no tardó en llenarse de una sola palabra: colorada.

Luego de mucha especulación por parte de sus seguidores, mostró el proceso y el resultado final. “Me voy a teñir el pelo sola en casa, no me animé al rubio”, comienza diciendo en el video que compartió en su feed y fiel a su estilo, se mostró honesta a la hora de admitir que no sabía lo que estaba haciendo, ya que era su primera vez realizando este proceso. “Mamá me dio su kit, pero en la cajita viene el pomo con aplicador”, detalló mientras mostraba el recipiente y el pincel aplicador.

Así Juana adelantaba el cambio de look en sus redes

“¿Esta será la manera de teñirse? Mi mamá me explicó ¿Sienten que voy bien? Yo me creo un poco mil“, comentó mientras se aplicaba la tintura en las raíces del cabello y lejos de achicarse al resultado se comparó con Jessica Rabbit, el clásico personaje animado.

A medida que avanzaba con la tarea comenzó la incertidumbre: “Empezando a dudar un poco de mi capacidad de colorista”. Con todo el pelo cubierto de tintura, empezó a ver las primeras señales de cambio. Tras 45 minutos de espera pudo ver el resultado final: un rojizo intenso que va a juego con su tono de piel y ojos azules. Este nuevo color marcó un renovado aire en su imagen justo en el comienzo de una nueva etapa de su vida.

Este nuevo momento de su vida está marcado por las reflexiones personales y que comparte con aquellas personas que la siguen en sus redes. Luego de la separación se fue a vivir con sus dos hijos, Toribio y Belisario, a la casa de su mamá, Reina Reech, hasta que termine la construcción de su “casa galáctica”. En medio de todos estos cambios, los comentarios negativos en las redes comenzaron a afectarla y decidió contar su verdad.

El resultado final de Juana: un rojizo intenso (Foto: Instagram)

El detonante fue un video en el que aparecía usando unos pantalones con estampado de vaca, que derivó en una catarata de mensajes críticos: “Dos o tres personas me pusieron ‘uy, subiste peso’, ‘ay, sos una vaca’, y no sé qué”, relató. Lejos de ignorar los comentarios, decidió enfrentarlos: “Dije tipo ‘es verdad’. Me vi más potente”.

Ese episodio la llevó a hacer un ejercicio de introspección. Decidió pesarse por primera vez en mucho tiempo, y los resultados confirmaron sus sensaciones: “Tenía unos kilos más que en los últimos ocho años”. Sin embargo, explicó que el conflicto no era con la balanza: “No fue por el número, ni porque me veo más rechoncha y no me gusta. Hago un esfuerzo por aceptar mi cuerpo y los cambios”. Lo que realmente le hizo ruido fue entender que el aumento de peso era consecuencia de su estado general: “Esto es resultado de lo desordenada que estoy”.

Repetto planteó que su relación con la alimentación viene con una historia previa, atravesada por conductas poco saludables que arrastra desde la infancia. “Caí en el picoteo porque tuve toda una vida entera de malos hábitos. Los buenos hábitos los adquirí durante la menor parte de mi vida”, reconoció. Esa tendencia se profundizó en los últimos meses, en los que se encontró sin rutinas claras, con menos tiempo para cocinar y con menor disponibilidad emocional para priorizar su salud física. “Se sigue cayendo en la excusa de que como no podés cocinar, picoteás…”.

Después de reconocer los cambios en su cuerpo y su energía, tomó una decisión concreta. “Tengo que volver a mis siete alimentos que son la clave para estar bien, verme y sentirme bien”, anunció. Se trata de un sistema que ya había adoptado en el pasado, basado en un enfoque estructurado de alimentación consciente. Según explicó, no esperará al taller previsto para el 30 de junio, sino que ya compró todo en el supermercado y empezó a reorganizar sus comidas.