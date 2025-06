Georgina Barbarossa explotó en vivo contra Wanda Nara y Mauro Icardi: “¡Me tienen harta!"

El enojo de Georgina Barbarossa en vivo contra Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: A la Barbarossa, Telefe)

El Día del Padre, como todo lo que rodea al divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, no es ajeno a los conflictos. Luego de que la Justicia le concedió al futbolista que pueda pasar este domingo con sus hijas, lo que provocó una rotunda reacción del jugador por no poder incluir a la China Suárez en su festejo, Georgina Barbarossa en pleno programa manifestó todo su enojo.

Analía Franchín estaba comentando las últimas novedades judiciales sobre la pareja, lo que provocó primero la reacción de Nancy Pazos y después la de la conductora de A la Barbarossa. “Me parece un poco fuerte que tenga que pasar el Día del Padre en la casa de la ex”, opinó la panelista. “¡Siempre hay un motivo de conflicto, en vez de facilitar las cosas!”, comenzó diciendo la conductora.

Ya subiendo el tono de voz y molesta por las actitudes de la expareja en su vínculo con sus hijas, estalló. “Ya de por sí la relación es mega conflictiva. ¿No pueden pensar una sola vez en las nenas? ¡Me tienen harta los dos!”, se despachó, furiosa.

“¿No pueden pensar una sola vez en los chicos y se dejan de joder? Está bien, a las nenas les dolerá o tendrán celos que el papá esté con la China, pero Icardi, dejate de joder. No vayas con la China, quedate con tus nenas. Entiendo que eso para vos no es cómodo”, continuó. “Pero dale, Wanda, aflojen por sus hijas. Lo digo por experiencia propia. A veces uno tiene que tener muchísima paciencia con los hijos. ¡Mucha, mucha!”, concluyó.

El juez a cargo decidió permitir a Mauro Icardi compartir el Día del Padre con sus hijas, a pesar de las tensiones familiares y legales. Este domingo, Icardi podrá reunirse con las dos niñas que comparte con Wanda Nara, aunque bajo ciertas condiciones delineadas en el documento judicial.

La resolución judicial es resultado del intenso trabajo del Ministerio Público Tutelar y del defensor de menores, quienes consideraron la insistente voluntad del futbolista de reunirse con sus hijas. Según el fallo, Icardi tendrá la oportunidad de encontrarse con las niñas el domingo 15 de junio, Día del Padre, donde la reunión se realizará entre las 13:13 y las 17 horas en el bar del edificio Chateau Libertador.

El encuentro estará restringido solo a Mauro Icardi y las niñas; se enfatizó que María Eugenia “China” Suárez, quien se mencionó explícitamente en el documento, no deberá estar presente. En cambio, al evento podrán asistir los otros hijos menores de Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto López. Esta medida busca mantener un entorno controlado y sin la influencia de terceras personas en el encuentro familiar.

Sin embargo, el futbolista del Galatasaray se opuso a la decisión de que su pareja no pueda ser parte de la celebración y presentó ante la Justicia un documento expresando su disconformidad. Según pudo saber Teleshow, se trata de un documento escrito en primera persona por Mauro con el patrocinio de sus abogadas, dirigido directamente al juez a cargo de la causa.

“HASTA CUÁNDO Y ¿CUÁNTO MÁS DEBO SOPORTAR? Su señoría, mal que le pese, NI UD. NI Wanda Nara, me van a elegir la pareja. NI UD. NI YO se la podríamos elegir a la madre de mis hijos. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare, para Ud. o para quien sea, odio considerar el vínculo con mis hijas a la ligereza de sentencias clavadas como la familia ensamblada en la que se pretende sumergir a mis hijas”, expresó en uno de los párrafos.

“Yo me enamoré de una mujer, Eugenia Suárez… y, sin embargo, Su Señoría podrá encontrar documentaciones que mi exesposa ha difundido masivamente, donde me he humillado públicamente en aras de salvaguardar mi familia y ello no me avergüenza“, aseveró, en el documento.