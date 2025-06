Dalma Maradona contó qué quiere ser su hija Roma cuando sea grande

Dalma Maradona vive días difíciles. La suspensión del juicio por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, ha sido un golpe muy duro para ella y su hermana, Gianinna. Por eso, cuando puede hablar de otros temas, como las actividades escolares de su hija Roma, logra distenderse al menos por unos momentos. En el piso de Urbana Play, durante el programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la Calle, la hija del Diez dejó una pequeña perlita de su niña.

El divertido momento se dio cuando hablaba de lo que sucede en sala de cinco, adonde va la niña. “Estaba en sala de cinco y había un cartel que decía ¿Qué queres ser cuando seas grande? Y yo voy, la busco a Roma y decía Maestra (pone una cara de decepción) Digo, ¿maestra?. Le digo . Bueno, digo ‘Roma, ¿qué onda que fuiste maestra?’. ‘No, mamá, lo que pasa es que todos ponían mamá y maestra. Yo quería poner Lali, pero nadie ponía’. Sintió que no podía decir qué quería ser en realidad”. La anécdota de la pequeña desató las carcajadas de todo el piso de la radio.

La cara que puso Dalma cuando vio que su hija quería ser maestra. Luego, Roma le dijo la verdad: su sueño es ser como Lali

Días atrás, Dalma también fue el centro de atención luego de que compartió en Instagram un video que causó rumores de embarazo. En el contenido visual, se la ve con un pronunciado vientre y menciona: “Tenemos novedades para ustedes, ¿se imaginan qué puede ser? Les muestro. Y pronto, más novedades”. Esto, acompañado de emojis de corazones y caras emocionadas, llevó a que muchos de sus seguidores asumieran que la actriz podría estar esperando su tercer hijo con Andrés Caldarelli. Sin embargo, el aparente vientre de embarazo era en realidad parte de su caracterización en la obra de teatro “Al final las tragedias no mejoran a nadie”, donde interpreta a una mujer embarazada.

Dalma promocionó su nueva obra de teatro con un embarazo falso que, al principio, dió que hablar en las redes

La obra, escrita y dirigida por Julieta Cayetina, aborda la historia de Berta y Luisa, dos cuñadas septuagenarias que, tras quedar viudas, heredan un deteriorado hotel rutero. En un intento por recuperar su vigor y deseos, lo reinventan como un hotel alojamiento, explorando así temas de deseos, sexualidad y vida. Dalma Maradona se reencuentra con los escenarios en esta producción que se estrenará el 21 de junio en el Teatro Timbre 4, acompañada por Graciela Stefani y Miriam Odorico.

Pero estos momentos son apenas oasis en medio de la injusticia que vive la familia Maradona.

Luego de dos meses de proceso judicial, el litigio por la muerte de su padre se complicó cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach estaba involucrada en la grabación de un documental sobre el juicio. Con indignación, Dalma señaló: “Pienso lo mismo que pienso desde que salieron los videos, me da mucha vergüenza, me parece que acá no se está planteado si es algo legal o ilegal hacer un documental, sino que se trata de una jueza que metió personas a grabar. Más allá de que en un momento decían que no lo nombraban a mi papá, me parece que ni eso es cierto porque tiene todo que ver con eso”, comenzó diciendo y agregó: “Me da mucha pena que por una persona, un juicio que había arrancado vuelva para atrás dos meses, me parece que es muy injusto”.

Sobre Makintach, quien señaló que todo era una operación para sacarla del juicio, Dalma también emitió su opinión: “La verdad que yo pensaba igual que ella hasta que vi los videos. En un principio cuando decían que se viste provocativo, a mí que se vista provocativo no me dice nada de su trabajo, no voy a juzgarla por su forma de vestir, pero hay claramente un documental donde se habla de mi papá. Entiendo que su defensa sea decir que no es ilegal, pero es una cuestión de decoro, un juez no tendría que haber dado permiso a unas personas para entrar a grabar y que esas imágenes salgan por todos lados, me parece que no es justo para el juicio que se estaba llevando a cabo“.