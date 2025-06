Aseguran que Ángela Torres y Rusherking están separados: los motivos de su ruptura

Aseguran que Ángela Torres y Rusherking están separados

Después de un año de noviazgo, viajes por diferentes países y vacaciones juntos, Ángela Torres y Rusherking parecían vivir uno de los mejores momentos de su romance. Entre mensajes de cariño y saludos por sus cumpleaños, la pareja parecía estar consolidada. Sin embargo, este jueves, se conoció que los jóvenes habrían decidido poner punto final a su relación.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien dio detalles de la situación en su programa, LAM (América). Con la idea de integrar a sus espectadores, el conductor comenzó contando la situación con una serie de sobres. Cada uno contenía información de su enigmático y los mismos estaban repartidos entre las personas que integraban la tribuna. Así, poco a poco, fue revelando pistas hasta desenredar este misterio.

“Ella es mayor que él. Edad. Ella tuvo muchos cambios de look, es verdad. Son primer hervor, ese lo había revelado. Los dos son cantantes, es verdad, ella es actriz y canta muy bien, ella no roba, es muy talentosa. Ella tiene familiares famosos”, dijo de Brito para luego anunciar cuál era la pareja que había llegado a su fin.

Después de un año de relación, Ángela Torres y Rusherking terminaron su noviazgo

“La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Nos confirmaron a nosotros, todavía no salió el comunicado, son novios famosos los dos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas. En enero de este año se habían separado, lo contamos acá. Volvieron, pero ahora ‘caput’”, explicó el conductor.

Acto seguido, Ángel procedió a leer el testimonio de la cantante: “‘Terminamos súper bien, y hay mucho respeto’, nos dijo ella, ‘pero decidimos que era lo mejor para los dos’”. Así las cosas, de Brito anunció: “Los separados son Ángela Torres y Rusherking”.

Semanas atrás, la artista había saludado al joven por su cumpleaños. En el video que compartió de su último viaje a Europa, disfrutando de un paseo en barco por el río Sena, le hizo una tierna declaración de amor, en el pie del corto, escribió: “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, Ángela resumió su aprecio y cariño hacia el cantante, reflejando un vínculo que fue más allá de la simple convivencia, convirtiéndose en una celebración pública de su amor.

El saludo de Ángela Torres a Rusherking por su cumpleaños

La intimidad y complicidad de la pareja había quedado patente en otra publicación, donde se les observó en casa, protagonizando un instante informal y divertido. El ambiente relajado y los atuendos cómodos sugirieron una autenticidad que resonó bien con su audiencia joven. Ángela acompañó el momento con un comentario: “Nada como un buen saludo de pareja”, añadiendo emojis que capturaron el humor y la cercanía que compartieron, humanizando su relación al presentar momentos que fueron fácilmente identificables para muchas otras personas jóvenes y parejas.

En esa misma línea, la joven había publicado una foto de los dos en lo que parecía ser un festival. Con ese posteo de fondo, Ángela había escrito con ternura: “Cómo vas a tener esa carita”. Finalmente, otra publicación mostró a la sobrina de Diego Torres y Rusherking abrazados en un parque cubierto de nieve, un marco ideal que encapsuló la calidez y el amor que compartieron. La leyenda de la imagen evocó los muchos momentos juntos: “Muchos momentos muy lindos, muchos karaokes, muchas noches viendo estrellas e infinitas cosas que aprendo de la vida con vos, te amo”. Estas palabras reflejaron no solo los pequeños momentos diarios que conformaron su relación, sino también el crecimiento conjunto y el aprecio mutuo.

A principios de año, en una charla con Infobae, el joven había hablado de su vínculo con Ángela: “Es súper especial y tenemos una relación muy linda. Me ayudó mucho a crecer en varios aspectos. Es muy madura en lo emocional, también. Estamos creciendo juntos desde ese lado. Es super talentosa y viene trabajando desde muy chiquita. Es una capa. La admiro mucho y la amo mucho”.