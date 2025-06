Santiago del Azar habló sobre la hija de Melody Luz y dio detalles de su vínculo: “Es una enana hermosa”

Tras oficializar su noviazgo hace dos meses, Santiago del Azar y Melody Luz atraviesan una etapa en la que la integración familiar cobra protagonismo. Paso a paso, la bailarina incorporó al cocinero, a quien conoció años atrás en el programa El Hotel de los famosos, en su rutina diaria y le abrió las puertas a su mundo al presentarle a su hija, Venezia.

Durante su aparición en el programa de Yuyito González, tanto Santiago como Melody evidenciaron el grado de cercanía alcanzado, especialmente en relación con la pequeña, la hija de la bailarina junto a Alex Caniggia. El cocinero, además de remarcar la ternura y simpatía de la niña, compartió anécdotas y gestos cotidianos que revelan su involucramiento en la vida familiar de su pareja.

Todo comenzó cuando la exvedette los presentó y le preguntó a Luz dónde estaba su hija. “Venezia está con su abuela, mi mamá. Se quedó dormidita. Se despierta tarde. El mes que viene cumple dos años”, le comentó Melody a la conductora de Empezar el Día. En la misma línea, Santiago agregó: “¡No sabés lo que es esa enana! Es hermosa. Es un gnomo”.

La disposición de Del Azar a compartir y referirse con naturalidad a los hábitos y rutinas de la pequeña, como el hecho de que se queda dormida tarde o que pronto cumplirá dos años, refuerza la sensación de un lazo crecido en la convivencia. Melody, por su parte, se mostró orgullosa de los avances en la comunicación de su hija, detallando la facilidad con la que empieza a hablar y repite palabras, lo que ilustra la etapa de desarrollo que atraviesa la pequeña.

“Se está hablando todo. Repite todo. De un día al otro empezó a hablar y no para”, resaltó Melody, orgullosa por el crecimiento de su hija. En ese contexto, el intercambio al aire también dejó en claro que las rutinas de la niña son tema regular de conversación entre la pareja, lo que se traduce en involucramiento y conocimiento mutuo sobre la vida personal de cada uno. “Ayer fue al teatro. Yo no fui. Melody fue con la madre… Nosotros estamos muy bien”, comentó del Azar en ese momento.

Más allá de su romántico presente, Luz no olvida su sufrida separación de Alex Caniggia. Es por eso que, días atrás, la bailarina contó su verdad sobre el mediático. “Ahora sabemos que es un impostor. Yo también me comí la mentira: que era un padre de familia, que me estaba respetando. Ojo, entiendo que te pueda gustar otras personas, pero entonces tené los huevos de decir la verdad“, afirmó en diálogo con Infama (América).

Melody Luz le respondió a Alex Caniggia (Video: Infama/América)

En un momento, le preguntaron si había sufrido maltrato físico o psicológico por parte de Alex: “Físicamente jamás”, respondió sin dudar, y luego entró en detalles: “¿Y psicológicamente? -pensó antes de contestar-, escuchaba que su mamá me trataba de negrita y al otro día él me decía: ‘Negrita vení para acá’, y me lo decía de una mala manera. O sea, ¡no es algo cariñoso! ¡Por qué me va a sonar gracioso!“.

“¿Y con el dinero cómo es? ¿Es generoso?“, quisieron saber en el piso. Pero bastaba ver la cara que ponía Melody cuando escuchaba la palabra “generoso” como para adivinar la respuesta: “Yo siempre pagué la mitad de todo. ¿O por qué te pensás que estoy trabando hasta los domingos?“.

“¿Si le pasa plata a la nena? No, paga la mitad del jardín y la obra social. Pero en mi nueva casa, en Martínez... si estoy acá es gracias a la ayuda que me dan mis viejos (que se los voy a ir devolviendo), pero de él, nada. En fin... después la abandonadora, la mala de esta historia soy yo“, cerró la joven.