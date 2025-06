Alejandra Maglietti recordó la convivencia con sus primos en su adolescencia: “Escondía la comida y hacía en un tacho”

Alejandra Maglietti recordó la difícil convivencia que tuvo con sus primos en su adolescencia

Mientras atraviesa su séptimo mes de embarazo, Alejandra Maglietti vive uno de los momentos más felices de su vida. En cuanto a lo laboral, la abogada brilla como panelista de Bendita (Canal 9) y se destaca como columnista en diferentes programas de radio. En ese sentido, este miércoles, la influencer recordó uno de los momentos más duros que vivió en su adolescencia cuando debía convivir con su primos en sus primeros meses en Buenos Aires.

Todo comenzó cuando el panel discutía los pros y contras de la convivencia. “Como en todo, hay que tener un momento de incomodidad, porque si no, no sabes lo que estás atravesando. Entonces no comes lechón para que no te caiga mal al hígado. O sea, no haces un montón de cosas, no vivas. O sea, tenés que pasar por momentos para darte cuenta. Después, si te llevas mal y no te gusta, es otra cosa”, comenzó reflexionando Lizy Tagliani.

Lejos de esta postura, Marixa Balli destacó que, en la pareja, esta cotidianeidad podría afectar el vínculo: “Después se pierde como una cosita de conocerle todo al otro”. Fue entonces cuando Maglietti interrumpió y dio su punto de vista: “Pero el tiempo va a hacer que se pierda siempre. Pero si vos estas durmiendo y se te escapa uno. Y bueno, sos un ser humano”.

Así las cosas, la abogada recordó su difícil convivencia con sus familiares en su llegada a la Capital. “La convivencia puede no ser con una pareja. Yo conviví con primos, por ejemplo, con mucha gente. Yo vivía sola a los 18 acá y tenía que convivir con gente y todas estas cuestiones me ocurrían con gente que ni siquiera había elegido yo. Con la que me tocaba vivir porque no me quedaba otra. Comían toda la comida”.

Acto seguido, la modelo comentó las actitudes que debió tomar para “cuidarse” de sus primos: “¿Sabés qué tenía que hacer? Metía arroz, todo eso debajo de la cama, para que no me afanen y me coman todo. Y tenía un tacho donde hacía pipí al lado de la cama, porque como venían con minas y hacían como medio fiestonga, yo estaba encerrada en la habitación y no quería salir. Me cerraba con llave y dejaba que la casa la destruyan y hacía pipí ahí. La casa era de mi bisabuela, cuando falleció quedó como a merced de la familia de los primos”.

En una conversación distendida pero reveladora en el programa Arriba Bebé, que se transmite por Radio Pop, Alejandra Maglietti sorprendió al contar una práctica que lleva adelante cuando queda atrapada en un embotellamiento. Según explicó, empezó a usar este recurso a raíz de un episodio puntual: “Lo tengo ahí de emergencia porque una vez me agarró un piquete y tenía una botella de agua mineral… Y bueno, hice ahí”. Aquella vez, ante la imposibilidad de detenerse en un baño, y con una necesidad fisiológica urgente, Maglietti recurrió a una solución improvisada. A partir de entonces, adoptó un método más planificado.

Lejos de tratarse de un comentario suelto, la panelista compartió con lujo de detalles cómo lo implementa en caso de necesidad: “Te vas a la parte de atrás del auto. Al asiento de atrás. Es atrás del asiento y ahí hacés”. Su explicación generó risas en el estudio, además de haber provocado sorpresa y cuestionamientos. Uno de sus compañeros le preguntó si no era más sencillo bajarse entre dos autos para orinar ahí, pero Maglietti respondió con contundencia: “No, está lleno de gente”.

La charla adquirió otro matiz cuando Lizy Tagliani intervino y recordó un punto legal que suele pasar desapercibido: “Eso de hecho está penado”. En efecto, según los códigos contravencionales vigentes en varias jurisdicciones, hacer necesidades en la vía pública puede constituir una infracción o falta cuando se realiza en espacios abiertos y a la vista de terceros. Por eso, la alternativa de permanecer dentro del auto y proteger la privacidad podría evitar consecuencias legales.