La insólita discusión entre Jimena Barón y su novio por la habitación del bebé: “No se puede”

Jimena Barón compartió con sus seguidores la crítica que le hizo a su pareja por estar en el cuarto de su segundo hijo (Video: Instagram)

La rutina de una pareja puede cambiar por completo cuando la cuenta regresiva hacia la llegada de un bebé invade la casa con emociones, ansiedad y una cuota inesperada de caos cotidiano. Así lo vive Jimena Barón, quien, mientras ajusta los últimos detalles antes del nacimiento de su primer hijo con Matías Palleiro, decidió compartir la intimidad de estos días con sus millones de seguidores. Lejos de mostrar una postal perfecta, la cantante se animó a exponer con humor y sinceridad las pequeñas crisis y desbordes que surgen en la convivencia, reflejando el auténtico “detrás de escena” familiar cuando se aproxima un gran cambio.

En esta ocasión, un video se llevó toda la atención de las redes. Jimena registró el momento en que su pareja se instaló en la habitación destinada para su hijo, con el objetivo de hacer una videollamada de trabajo. La reacción espontánea de la actriz y cantante fue fulminante: “Ojalá el bebé nazca antes de que nos separemos”, escribió en la publicación, dejando claro que la paciencia a veces brilla por su ausencia en los días previos al parto. Y explicó los detalles para comprender la situacion.

“Yo les juro que dejé el cuarto listo para mostrarles. Venía a eso. Pero no. Y me acaba de preguntar: ‘¿y yo, dónde tengo la reunión?’”. Haciendo referencia a Matías, la respuesta de Barón estuvo cargada de ironía: “No sé, tesoro. Bastante que yo hice de un comedor, un cuarto para un pibe porque vivimos acá porque vos no quisiste vivir conmigo”.

El clima entre ambos se recalentó frente a la cámara cuando él escuchó el reclamo. Jimena, lejos de recular, lo retó a grabarla también: “¡Grabame! ¡Grabame! ¡No me importa!”. El descargo no terminó ahí: “Y el chico ahora quiere que yo le consiga una oficina... ¡no sé! ¡andá a Microcentro, alquilate una oficina! ¡No tengo idea!”. Con su estilo frontal y desbordante, remató: “¡Es el cuarto de tu hijo! ¡Dejá el cuarto de tu hijo! ¡No es tu oficina! ¡No se puede! ¡No se puede!”.

Sin filtro, Jimena y Matías comparten sus peleas ante sus seguidores

La convivencia entre la cantante y Matías tuvo sus idas y vueltas incluso antes de la llegada del bebé. Al momento de mudarse a la actual casa, el exrugbier le confesó a ella no estar del todo listo para convivir juntos. Sin embargo, con el correr de los meses terminaron compartiendo el mismo techo y, poco después, quedó embarazada. Fue entonces cuando la artista debió ponerse creativa y convertir parte del living en la habitación que hoy espera a Mateo, el próximo integrante de la familia.

Sin dejar de documentar cada avance, Barón mostró el proceso de remodelación con sus seguidores. En una de sus publicaciones, compartió la transformación del espacio elegido para su hijo: “Esto es un antes”, escribió mostrando una foto de una pared blanca con piso flotante, techos de madera y una escalera de aluminio. Un ambiente neutro al que le faltaba ese detalle especial que solo una madre puede aportar.

El cambio fue radical. La artista eligió un empapelado con diseño de montañas, cabañas y pinos, utilizando el color blanco como guiño a la nieve y para darle un toque cálido e infantil, ideal para el primer cuarto de su bebé. “Esto es un después”, redactó la artista, presentando el resultado con orgullo y dejando a la vista el trabajo hecho a pulmón, sin recurrir a grandes decoradores o expertos. El método, según confesó, fue sencillo y al alcance de cualquiera, una demostración más de que reinventarse es parte de la maternidad.

El proceso de remodelación del espacio que fue destinado a la habitación del bebé (Instagram)

Y si bien todo parecía listo para la llegada del bebé, Barón abrió una ventana más hacia sus emociones con otra publicación significativa. Desde la mecedora de la renovada habitación, se retrató en silencio bajo la frase: “Una mamá procesando”. En la imagen, sus gestos lo dicen todo; la artista se toma un respiro y se permite un momento de contemplación. Apenas después, compartió sus pensamientos: “Una mamá que se quedó a llorar un ratito en la silla mecedora, pensando en lo poco que le falta a este bebé que, aún, no entiendo cómo va a hacer para traer más amor a esta casa y a estas vidas. No puedo ni pensar en ver a Matías papá y a Momo hermano. Se me va a freír el cerebro”.

Jimena, con su honestidad característica, pone en palabras el torbellino emocional de la maternidad, de la expectativa familiar y de la convivencia real, lejos de cualquier filtro. Entre peleas cotidianas, preparativos y lágrimas de felicidad, comparte con sus seguidores el lado humano y vulnerable que pocos se animan a mostrar. Así vive los días previos a un nuevo capítulo en su vida, donde el amor, la incertidumbre y el humor conviven bajo un mismo techo.