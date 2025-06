Pampita se comunicó con la China Suárez y contó de qué hablaron: “Como tiene que ser”

Pampita habló de la China Suárez

Pampita Ardohain llegó hace pocos días desde Londres, adonde viajó para celebrar el cumpleaños de su novio, Martín Pepa. En una de sus primeras declaraciones en el país, durante una entrevista en “Los Profesionales de Siempre”, el programa que conduce Flor de la V por Canal 9, la modelo habló de su relación actual con la China Suárez, inmersa en un escándalo con Wanda Nara, quien había publicado en sus redes sociales un mensaje alarmante sobre recibir amenazas de muerte.

Cuando se le preguntó a Pampita si había visto estas publicaciones y si prefería mantenerse al margen, ella respondió: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”. Esta declaración subraya su elección de no involucrarse en una disputas que concierne a quien fue pareja de su ex, el actor chileno Benjamín Vicuña.

Sin embargo, Pampita aclaró que el diálogo con La China Suárez es inevitable, debido a la responsabilidad compartida que tienen como madres de hijos que son hermanos. “Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo. Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”, explicó, refiriéndose al regalo para su hijo mayor, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Precisamente, el cumpleaños número trece de Beltrán Vicuña fue todo un acontecimiento. El joven celebró su día en el ambiente que más lo representa: una cancha de fútbol, rodeado de amigos y vestido con la camiseta de Defensores de Belgrano. Lo que en principio fue un partido más del juego que ama, se transformó en una celebración llena de risas y complicidad.

Pampita con sus hijos en el cumpleaños de Beltrán, con el escudo de Defensores de Belgrano

La jornada incluyó no solo el disfrute del deporte, sino también la unión familiar. Tras el fútbol, la celebración continuó con una cena íntima junto a Pampita, sus hermanos, y otros familiares cercanos. En ese encuentro casual, la familia se topó con Leandro Paredes, el jugador de la selección argentina que milita en la Roma de Italia, lo que sumó un momento de especial emoción para Beltrán, un ferviente seguidor del deporte.

El toque final del día fue el emotivo mensaje de Benjamín Vicuña, ausente por compromisos laborales, a través de Instagram. Con un video que compilaba momentos compartidos, el actor expresó su amor y orgullo hacia su hijo: “Feliz cumpleaños, Beltrán. Qué orgullo ser tu padre, qué alegría verte crecer fuerte, feliz y apasionado por lo que te gusta. El mundo es más bonito contigo. Te amo”. Estas palabras reflejan la conexión y afecto que hay entre ellos, cerrando así un día memorable para el joven Beltrán, quien sin duda disfrutó de una celebración llena de amor y fútbol.

La llegada al país de Pampita sucedió luego de su paso por Londres, donde deslumbró en el festejo de su pareja Martín Pepa. La celebración se llevó a cabo en la bellísima mansión estilo Tudor propiedad de Juan, hermano de Martín, y su esposa Juana.

Pampita y su novio, Martín Pepa, en el festejo del cumpleaños del polista en Londres

El look de Pampita fue, sin duda, uno de los temas de conversación de la noche. Lució un espectacular vestido negro de Gone, que acentuó su figura con detalles como un escote halter y una abertura lateral. La capa que caía desde sus hombros le dio un aire de diva total. Completó su estilo con sandalias a tono, ondas suaves en el cabello y un maquillaje que resaltaba su mirada, demostrando una vez más por qué es un ícono de moda, aquí y en cualquier parte.