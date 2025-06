Finalmente, la China Suárez vendió la casa de Chacras de Murray: ¿otro conflicto en puerta con Wanda?

Dos imágenes del interior dela casa que acaba de vender la China Suárez en la zona de Pilar

En el capítulo anterior de este reality... El abogado de la China Suárez apuntó contra Wanda Nara: “Vamos a presentar una denuncia por hostigamiento digital”. Ahora el culebrón gira hacia el rubro inmobiliario. Y la noticia es: La China vendió la casa. Así lo aseguraba este lunes Yanina Latorre en su programa, Sálvense quien pueda (América).

“La china vendió la casa. Se acuerdan que habíamos dicho que estaban en venta en 690 mil dólares... Bueno, no es la billetera que maneja Wanda, digamos”, empezó a contar la operación Yanina, fiel a su estilo... salpicando un poco de barro (objetivo, la China).

Enseguida le puso contexto a la historia: “Ella (o sea, la China), a los padres de sus hijos (léase Nico Cabré más Benjamín Vicuña), les contó que ya se compró una casa en San Jorge. La guita de la venta de la casa se la tendría que devolver a Icardi, y la diferencia se la regala Icardi... Es como la ventaja o la tajada que está sacando por esta suerte de concubinato”, continuó embarrando a la China la conductora.

La China Suarez vendio su casa

Y para quienes no dominen el rubro, aclaró: “San Jorge es un lugar top, mega; ella estaba en Chacras de Murray, que es muy linda y hay mucho polista (¡?), pero queda muy lejos, muy a trasmano". La vivienda queda en Pilar.

Pero enseguida profundizó en la trama familiar: “La de Chacras es una casa que le dejó Vicuña cuando se separaron. En realidad la hicieron juntos para vivir ahí. Parece que Vicuña pagó todo y cuando terminó la obra, ella lo dejó, cuentan las malas lenguas. Una joya”, siguió Yanina, amparándose, por las dudas (y por lo que pueda llegarle a contestar Suárez), en “lenguas malas”.

Según Yanina Latorre, en esta casa la China pensaba vivir junto a Vicuña, pero se separaron...

Según aclaró Latorre, Vicuña no estaba enterado de todo esto: “A mí me dijeron que a Vicuña no le avisó que vendió la casa. Se la vendió a una persona mayor”, detalló y pasó al rubro Mudanza. “Del jueves pasado al sábado estuvieron mudando todo. Y la China y Mauro quedaron muy agotaditos porque entre viernes y sábado ella quiso quedarse con un montón de cosas de la casa. La tuvieron que descargar ellos y guardar todo en el garage de la casa de los sueños”.

Y como para hacer más picante el asunto, Latorre insistió: “Y ahora hay que ver si la China le avisa a Vicuña o no, y le devuelve una parte o le da esos 690 mil dólares a Icardi para cubrir.... porque la casa de San Jorge la pagó Icardi; ella le va a dar los 690 mil y él le regala la parte que falta”.

Otra de las imágenes de la casa que acaba de vender la China Suárez

Y como no podía ser de otra manera, apareció la otra en la trama: “Yo, si fuera Wanda, voy y reclamo porque es guita de las hijas de Icardi”, acotó Latorre. Fin del espacio inmobiliario.

Unas horas antes...

Decíamos, son días especialmente movidos para la China Suárez en la guerra sin fin con Wanda Nara. La actriz apuntó hacia la exesposa de Mauro Icardi y expuso las amenazas que está recibiendo en las redes sociales. En medio de ese tenso clima, en declaraciones a DDM (América), el ciclo de Mariana Fabbiani, habló Agustín Rodríguez, el abogado que representa a Eugenia.

La China y Mauro, un culebrón que se alimenta día a día

El letrado explicó que no pueden asegurar la existencia de una campaña articulada detrás de los mensajes, ni imputar responsabilidad directa a la conductora de Bake Off Famosos más allá de sus publicaciones, pero sí confirmaron que la denuncia por hostigamiento digital está en proceso y podría ampliarse en función de la verificación de otros delitos.

El abogado de la China Suárez apuntó contra Wanda Nara: “Presentamos una denuncia por hostigamiento digital”

Por otra parte, Rodríguez detalló el manejo de la exposición mediática: aunque Wanda no mencione de manera explícita el nombre de la China en algunos de sus posteos, se interpreta que muchos mensajes están dirigidos a la actriz, por lo que analizan solicitar medidas cautelares que restrinjan incluso menciones veladas. No obstante, señaló que la obtención de estas medidas judiciales exige fundamentaciones muy precisas y que el equipo legal aún se encuentra revisando la estrategia más adecuada para lograr protección efectiva.