El romántico ida y vuelta de Luciano Castro y Griselda Siciliani en redes: las fotos de su intimidad que compartieron (Instagram)

A más de un año de que Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su romance, luego de varias semanas de especulaciones, la pareja continúa consolidándose. En la tarde del sábado intercambiaron postales de su amor desde sus cuentas de Instagram, imágenes que los muestran enamoradísimos.

Fue la protagonista de la serie Envidiosa quien abrió el juego cuando compartió una foto del actor, de perfil, y luciendo una musculosa. “Hola”, escribió en el posteo, junto a un emoji de una bomba. Además, sumó otra imagen en la que ella aparece besándole la mejilla a su pareja en una postal en blanco y negro.

Los gestos de la actriz no tardaron en ser devueltos por Luciano: él reaccionó a las fotos de su pareja con emojis de amor y corazones y una foto playera de la actriz, de lentes de sol y buzo con capucha. “Hola”, la siguió el exmarido de Sabrina Rojas, posteo que acompañó con la canción “Hola qué tal” de Las Pelotas.

La foto de Griselda Siciliani dándole un beso en la mejilla a Luciano Castro y la reacción del actor (Instagram)

Hace un mes Griselda Siciliani fue consultada acerca del reciente divorcio entre Luciano Castro y Sabrina Rojas. Durante una entrevista con Desayuno Americano, la actriz se mostró evasiva respecto a la situación de su actual pareja. Ante la pregunta directa sobre el tema, la actriz respondió tajantemente que prefería no involucrarse ni opinar al respecto. “Ni idea, que se yo, no me meto en esas cuestiones, son cosas de él, no sé, no tengo idea”, señaló.

El periodista también le preguntó acerca de las actitudes de Flor Vigna, otra expareja de Castro, y cómo canciones o declaraciones públicas podrían afectar las relaciones. Tratando de mantenerse al margen, Griselda indicó que prefiere no discutir su vida personal seriamente, limitándose a comentar de forma jocosa o superficial, sin entrar en temas más profundos que no le interesan discutir públicamente. “Yo trato de no hablar mucho de mi vida así en términos más solemnes... después de cuestiones así no, no me dan ganas de participar en esos temas”, manifestó.

Siciliani retrató a Luciano Castro para su cuenta de Instagram

El divorcio entre Castro y Rojas se tornó público después de que Sabrina Rojas revelara en su programa, Pasó en América, que oficialmente se había divorciado del actor tras cuatro años de matrimonio y más de una década juntos. Curiosamente, según Sabrina, el retraso en finalizar legalmente el matrimonio se debió a un simple olvido, sin escándalos o disputas de por medio. Bromeando sobre el descuido, Rojas relató que simplemente no estaba entre sus prioridades hasta que decidieron formalizar el divorcio. “Nos habíamos colgado y un día nos acordamos: ‘che, estamos casados. Hagamos el divorcio’”, contó entre risas.

En mayo de este año también Griselda Siciliani reveló que Luciano Castro le pidió casamiento, pero que ella está lejos de dar el “Sí”, como de la convivencia. “Estamos muy muy bien y enamorados”, afirmó, en Desayuno americano. “La convivencia no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir no me gusta, no quiero”, señaló.

Luciano Castro le devolvió la gentileza a Griselda Siciliani con una foto playera (Instagram)

“¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?“, le preguntaron. “No es de las cosas que más ilusión me da en la vida. Me propuso mil veces, sí“, se sinceró. “Le digo que si no es de verdad, sí. Si no hay que firmar nada, sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.

Según contó, la reacción de su Castro es la mejor. “Nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”, compartió.